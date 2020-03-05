野百合學運30周年 青年團體提新國會5大訴求

今年3月適逢野百合學運30周年，多個公民團體及青年團體今天向新國會提出5大訴求，包括投票年齡下修至18歲、完成「最低工資法」及「私校退場條例」等法案。野百合學運參與者、現任立委范雲也到場支持，且簽署青年世代「訴求承諾書」。

台灣青年民主協會理事吳奕柔表示，當年的野百合世代，如今有專家學者、立法委員、市長，成為有決策權的「大人」，應積極帶動社會改革。聯盟也針對「青年參政」、「高教改革」、「勞權提升」、「氣候關注」、「捍衛主權」5大面向提出訴求，盼新國會推動改變。

青年參政方面，台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，18歲青年應有相符年齡的權利與義務，呼籲投票年齡下修至18歲、「民法」成年年齡下修至18歲，且制定「社會團體法」保障青少年結社自由。

高等教育議題方面，台灣學生聯合會理事長陳佑維表示，少子女化趨勢下，大學退場是必然結果，呼籲國會盡速啟動「第二次教改」，通過「私立大專校院轉型與退場條例」、修正「國立大學合併推動辦法」等。

主權議題方面，經濟民主連合召集人賴中強表示，新國會應制定「反經濟滲透法」，在上一屆國會完成的「國安五法」與「反滲透法」基礎上繼續鞏固民主防衛機制。同時應修改「國籍法」，以台灣人民為國民權利義務的主體範圍。

勞動權益方面，台灣公民陣線發言人江旻諺表示，「低薪」已是台灣勞動社會的典型特徵，政府應修正「技術及職業教育法」、「中高齡者及高齡者就業促進法」及「就業服務法」，讓企業及技職體系承擔更多職訓、技能提升及二度就業之再教育功能。

氣候變遷議題方面，台灣青年氣候聯盟倡議部部長張睿晴指出，氣候變遷之下，台灣面臨各種「風險」，無論是從短期極端氣候事件的防災，到長期溫度變化對社會所造成的影響，都應涵蓋在政府調適行動的範疇當中。

范雲則表示，眨眼30年過去，當年的「青年野百合」如今已是「中年野百合」。她身負立委之職，將把青年訴求帶進立院，她也肯定，青年向社會提出批判，就是社會進步的動力。