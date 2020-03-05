聯醫集體請辭正常離職潮？醫師工會：柯文哲該宣布加薪

新冠肺炎疫情延燒，醫護人員工作壓力沈重，昨有立委透露台北市立聯合醫院有50名醫護集體請辭，但台北市副市長黃珊珊昨表示，聯醫今年至今86名醫護離職是因個人生涯規畫，對比往年同期離職人數，是過年後正常離職潮；對此，北市醫師職業工會秘書長廖郁雯則批評市府，別再讓黃珊珊出來擋子彈，台北市長柯文哲若夠有勇氣出來承擔，就要好好正視聯醫長期的結構性問題。

市府昨回應集體請辭風波後，廖郁雯也於臉書表示，北市聯醫醫護集體離職消息若屬實，柯文哲和總院長黃勝堅要負最大的責任；早在去年9月，武漢肺炎以前，醫師職業工會、北市聯醫企業工會發過無數次聲明，告訴柯和黃千萬不要苛扣醫護人員薪資。

廖郁雯指出，從去年6月開始，先是護理師和其他員工薪資大減，多則五六千，少則一兩千；9月起主治醫師薪水被苛扣，約三十萬至五十萬不等；聯醫院方卻一直辯稱是獎勵金減少、績效獎金不是薪水，長期忽略醫護人員薪資結構中有一大部分是來自詭異的獎勵金和績效獎金；工會長期呼籲院方正視員工訴求，也拜託議員林亮君、邱威傑協助質詢，但院方並沒把大家被扣的薪水補回來。

廖郁雯說，過年前武漢肺炎爆發，工會決定共體時艱，先不要抗議，好好專心面對疫情，才沒有再跟柯文哲、黃勝堅繼續算帳；但整體而言，聯醫醫護從去年6月至今感受到的是「工作量增加、病人還是一樣都會來、我都有好好工作，但我的薪水日漸減少。」

廖也說，隨著武漢疫情越趨嚴重，執業風險越來越高，許多醫護人員SARS期間造成的心理陰影沒有消失，再加上，去年被扣薪開始，本就對北市聯醫院方充滿嚴重的不信任感，大家甚至已經沒有勇氣、沒有餘裕要求加薪了，「集體離職是遲早會發生的事情。」

廖表示，柯常自栩身為醫師，卻從來沒有看見北市聯醫員工的痛苦和恐慌，「柯文哲市長，是該宣布北市聯醫的員工集體加薪了」，再不改善勞動環境、不提升薪資，成立再多關懷小組只會讓員工更心寒；關懷員工的方式，就是給好的薪水，這是最直接的特效藥。