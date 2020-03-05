原民祭典也應為防疫停辦? 原民會主委：未超過千人

民進黨立委林俊憲擬提案修正健保法，杜絕如藝人黃安等長期住在海外卻依然享有健保者，外界視為「黃安條款」。林俊憲直指「就是針對黃安」，但黨內不同調，民進黨主席卓榮泰昨天明確表示，任何制度不應針對某一個人或某些人。

2020-03-04 23:54