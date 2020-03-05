原民祭典也應為防疫停辦? 原民會主委：未超過千人
新冠肺炎持續發燒。立委賴惠員今天在內政委員會向原民會主委夷將拔路兒質詢時表示，為了避免群聚感染，許多大型宗教活動已暫停。原民每月都有場面盛大的傳統祭典，如達悟族飛魚季、布農族射耳季等，都有大批群眾聚集，原民傳統祭典也有停辦打算嗎？
夷將.拔路兒表示，原民的祭典多在戶外，祭典如飛魚季未超過千人。根據行政院擬定的新版公眾集會指引，將1000人以上的室內外活動視為大型集會，建議暫緩舉辦。原民祭典並未超千人，沒有停辦疑慮。
立委羅美玲擔心許多原民長者居於山間部落，對防疫措施不夠清楚、感到恐慌。夷將.拔路兒指出，原民會昨為此請專家向原民說明疫情與正確使用口罩時機，並同步透過全國313個文健站直播，避免原民因不了解產生恐慌。此外，也透過原民台等媒體廣為宣傳。
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