接見AIT主席莫健 蔡總統：台灣有意願合作國際對抗疫情

蔡英文總統今於總統府接見美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty），在致詞時除了感謝美國聯邦眾議院以表決方式通過台北法案（TAIPEI Act），並再次重申，針對全球新冠肺炎疫情，台灣有意願，也有能力與國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多的貢獻。

蔡英文表示，今年台灣總統大選再次展現出台灣民主的韌性，希望國際社會看到台灣對民主的堅持，也對台灣在國際參與上有公平的對待。這幾個月來，新型冠狀病毒在全球擴散，是各國的共同的挑戰，她要再次強調，台灣有意願，也有能力跟國際社會並肩合作，為對抗疫情做出更多貢獻。

她也藉這個機會感謝美國國會友人和行政部門，在過去這段時間，在重要的國際場域為台灣發聲，大力支持台灣的國際參與。她也指出，就在幾個小時前，美國眾議院以415票對0票通過「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and EnhancementInitiative Act，TAIPEI Act），非常感謝美國國會友人對協助台灣鞏固邦交、參與國際組織，及增強台美經貿關係，以具體的行動表達支持。

蔡英文總統也感謝美國國務院發言人發表聲明，譴責國際民航組織，封鎖支持台灣的社群帳號、打壓言論自由，也肯定台灣在跨國公衛議題上的專業，台灣相信每一個人都應該享有健康權和言論自由，這些共享價值也是台美堅實關係的根基。

除了感謝川普政府持續對台軍售，強調台灣會持續強化自我防衛能力、國防自主，作為美國在印太區域一個民主堅實的朋友，蔡英文也希望在經貿方面，台美能夠簽署雙邊貿易協定，加強經貿交流，強化雙邊經貿成長。

莫健致詞時，則首先恭喜蔡英文總統連任，並指出台美合作關係已擴展到技術、人道關懷等領域，並強調在蔡英文第二任，美國將加倍擴展台灣的國際參與，並稱讚台灣在對抗新冠肺炎疫情上的措施非常謹慎透明，展現出其民主實力，以及台灣對國際社會所能做出的貢獻。