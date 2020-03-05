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游錫堃臉書批警察沒簽巡邏箱 警：現都用QR CODE掃描了
立法院長游錫堃5日深夜11時許，在臉書發文批評台北市警察，原因是游錫堃在2月接獲恐嚇信，他立即報案，卻發現半個月下來，住家大門口的巡邏箱是空的，因此今晚忍不住發文痛批。
游錫堃的臉書貼文表示：「我個人的安危沒有關係，但我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」
「2/18有一游貴湘者，具名在臉書上公開對游錫堃及其家人恐嚇，2/19又收到署名「游貴湘」者，給游錫堃院長及家人的恐嚇信，內文有：
「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」
「2/19當日即透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」
游錫堃貼文一出，網友留言紛紛痛批內政部長、警政署長、台北市長及轄區警方螺絲鬆掉。
不過台北市警察局相關人士獲悉後指出，台北市從去年開始，使用手機掃描QR CODE代替傳統手簽巡邏箱，游錫堃住家附近就有QR CODE掃描處，每天都有轄區警察巡邏掃碼，何況游錫堃是立法院長，台北市警方還沒有這麼「白目」，警察局相關人士說，游錫堃可能是沒人提醒他台北市作法已經和其他縣市不同，才導致院長以為台北市警察很混。
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