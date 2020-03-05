游錫堃臉書批警察沒簽巡邏箱 警：現都用QR CODE掃描了

立法院長游錫堃5日深夜11時許，在臉書發文批評台北市警察，原因是游錫堃在2月接獲恐嚇信，他立即報案，卻發現半個月下來，住家大門口的巡邏箱是空的，因此今晚忍不住發文痛批。

游錫堃的臉書貼文表示：「我個人的安危沒有關係，但我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」

「2/18有一游貴湘者，具名在臉書上公開對游錫堃及其家人恐嚇，2/19又收到署名「游貴湘」者，給游錫堃院長及家人的恐嚇信，內文有：

「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」

「2/19當日即透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」

游錫堃貼文一出，網友留言紛紛痛批內政部長、警政署長、台北市長及轄區警方螺絲鬆掉。