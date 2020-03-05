游錫堃：遭恐嚇報警 北市警局半個月不聞不問
立法院游錫堃槓上台北市政府，游錫堃4日晚間在臉書貼文指出，因收到恐嚇信，在2月19日報警，至今半個月沒有警察關心，「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」
游錫堃寫到，有位名叫游貴香的人，2月18日具名在臉書上公開對游錫堃及其家人恐嚇，2月19日他又收到署名「游貴湘」寄來的恐嚇信，提到「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？
游錫堃說，2月19當日即透過國會聯絡人通報警政單位，也問了筆錄，奇怪的是，至今沒有下文。「大門口的巡邏箱，數年來是空的，2月19日報案至今，它還是空的？」
游錫堃說，他個人的安危沒有關係，但家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？
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