觀察站／綠開鍘3版本 「這就是政治」

民進黨中評會昨天黨紀開鍘，選後算帳卻有三種版本：一是依法開除毫不留情、二是停權二年保留情面、三是政治處理繼續擱置。中評會就是黨內派系政治的縮影，任何決定都與黨內競合脫不了關係。

民進黨中評會昨天決議開除七人黨籍，包括法醫高大成、挺扁大將鄭新助等知名人士，高大成名列喜樂島聯盟不分區、鄭新助則是一邊一國不分區，明顯違反違紀參選的紅線，加上朝中無貴人暗助，被開鍘是依法辦理。

新北市蘇系議員李余典則為女兒李旻蔚助選，李旻蔚代表民眾黨挑戰民進黨立委余天，泛綠分裂讓余天一度淚灑舞台。李余典昨因違紀助選被停權兩年，儘管他引台南議長郭信良為例抱屈，但黨內已保留情面，讓他有機會披民進黨戰袍參選二○二二年議員。

最受矚目的就是名嘴吳子嘉，吳經常在政論節目針砭時政，火力十足，不僅打韓、也打綠，連蔡英文總統執政也難逃砲火。去年總統府秘書長陳菊不滿吳發言，一狀告上法院，隨後吳出席調解庭聲稱「如果能和解，就一輩子不再批評陳菊」，但該案至今無解，也讓吳子嘉與陳菊所屬的新潮流系加深新仇舊恨。

為了處理吳案，中評會從去年開會討論至今都持續擱置；同一時間，吳子嘉私下向高雄市長韓國瑜道歉，韓也對他撤告。最近藍綠充分對吳子嘉展現「愛與包容」，但吳子嘉與新系之間的恩怨，恐怕不是一時半刻可以化解。

比起中評會昨天開除黨籍的高大成及鄭新助等違紀參選事實明確，吳子嘉違反黨紀的行為處於灰色地帶，但此案只要擱置一天，就有派系之間借題發揮的角力空間。難怪一位綠營大老聽聞吳子嘉繼續在中評會全身而退時，只說了一句話：「這就是政治。」