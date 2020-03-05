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退役上校子女教補費 李文忠：力爭520後恢復
民進黨政府取消上校以上退伍軍官的子女教育補助費，退輔會副主委李文忠昨天表示，經向行政院與總統府爭取，希望疫情防治告一段落後，今年五月廿日總統新任期就職前後，能爭取恢復發放；恢復發放雖有相當困難，但「相信我們會達成」。
立法院外交及國防委員會昨天審查榮眷基金會預算，藍綠立委呂玉玲、蔡適應皆詢問退役上校子女學雜費補助問題；李文忠說，退輔會前後三任主委都「百分之百支持恢復」，因為不能懲罰上校。
他也說，退輔會向人事總處爭取時，政府立場始終表達公教人員是月退兩萬五千元以下才有這筆補助；退輔會曾與國防部等單位開會，研討如何向行政院及總統府爭取預算，希望疫情防治告一段落後，在五二○前後爭取到。
此外，國民黨立委吳斯懷昨關切，退伍軍人家屬水電優惠即將在今年底失效，希望爭取延長。
李文忠說，退輔會與國防部合作正向行政院爭取，「目前不確定」。
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