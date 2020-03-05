退役上校子女教補費 李文忠：力爭520後恢復

民進黨立委林俊憲日前擬提案修改「全民健保法」，主要針對一年在台未住滿183天者提高健保費，費用可從每月749元大幅調漲至8500多元，被視為是「黃安條款」。對此有網友認為健保法修法應該針對的是濫用健保資源的台灣人，因為這群人才是導致健保虧損的主因。

2020-03-04 19:38