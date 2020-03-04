黨產會與中影為動用專戶1億元官司 可望暫落幕

中影八德公司受政府委託經營「中台灣影視基地」，為此母公司中影決定挹注2億元營運資金，由於中影被黨產會認定為國民黨附隨組織，須依法申請動支撥款。中影不滿黨產會原處分附款要求中影八德動用專戶1億元也須申報，申請復查被駁回後提告，台北高等行政法院今下午開庭，全案可望撤告。

全國最大片廠「中台灣影視基地」在去年7月底啟用，台中市政府委託中影八德公司經營。中影八德的母公司中影，曾承諾挹注2億元營運資金。中影被認定為國民黨附隨組織，為使資金到位，礙於現實考量向黨產會申請許可後，向彰化銀行借貸1億元。

彰銀動撥、匯款給予中影八德公司，中影也向黨產會報備。黨產會作出原處分准許借貸、動撥，但附款則是中影八德動用專戶內的1億元須先向黨產會申請許可，經函覆才能動支。

中影不服申請復查，黨產會去年10月8日駁回。中影提起撤銷訴訟，主張中影八德並非國民黨附隨組織，原處分等同於把中影八德推定為附隨組織，且這筆借貸是中影依自身信用取得的無擔保貸款，並非「不當黨產」，不須經黨產會事前許可，原處分已違法。

黨產會代理人表示，中影提起的撤銷訴訟欠缺權利保護之必要，因中影已於期限內將借款清償完畢，原處分終結而附款效果也隨之消失。中影委任律師補充說明，實際上借貸的1億元是撥給中影八德，借貸書約定彰銀可直接由帳戶內扣款還債，所以已清償。

中影委任律師質疑，行政處分作完已生效，但附款並未消失，將來仍若動支可能被黨產會處以罰鍰。黨產會代理人強調，附款是跟著原處分，不會單獨存在。

中影委任律師指出，疑慮是行政處分規制效力仍在，以後子公司動支要申報，沒申報要被黨產會處以罰鍰；希望可以把「無規制效力」記名筆錄。

受命法官李明益說，行政處分已執行完畢，不會有規制效力。看要不要由黨產會發函處理？中影可否撤回訴訟？如果要繼續進行，由於本案訴訟前提是「中影被認定為附隨組織」，目前另案審理中，因此不排除本案先裁定停止訴訟，待另案結果出爐。

黨產會代理人則表示，將與會內委員討論後向法院陳報。法官表明，如果本案仍要爭執中影是嗣後附隨組織，不排除就先暫停審理。庭末諭知候核辦。