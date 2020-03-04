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中評會擱置開除黨籍案 吳子嘉：小黨員只能尊重黨中央

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
美麗島電子報董事長、政論名嘴吳子嘉。記者王聖藜／攝影
美麗島電子報董事長、政論名嘴吳子嘉。記者王聖藜／攝影

民進黨中評會今天決議開除七人黨籍，包括法醫高大成、挺扁大將鄭新助等因違紀參選被開鍘，新北市議員李余典因違紀為民眾黨的女兒李旻蔚助選，被停權兩年。但美麗島電子報董事長吳子嘉案依然擱置，從去年二月由民進黨台北市黨部提案至今依然沒有結論，繼續保留。

吳子嘉今天回應，小黨員只能尊重黨中央，他沒有收到今天中評會的開會通知，所以沒有出席。他上周有收到中評會的開會通知，但上周他因上節目話講多了，一直乾咳，怕去了會把大家嚇死，就沒有出席。

吳子嘉也透露，他上周有收到繳交黨費通知，也已經繳了。由於目前民進黨沒有開除他的黨籍，所以他也沒有如先前所說要提起「黨籍存在」訴訟。

吳子嘉 民進黨

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