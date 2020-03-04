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為陸配納健保槓馬辦 陳以信嗆：陳柏惟我找你！

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／本報系資料照
台灣基進黨立委陳柏惟。圖／本報系資料照

台灣基進立委陳柏惟日前指，馬政府時期放寬健保「居留規定」的行政命令，大幅增加健保支出，前總統馬英九辦公室則斥悖離事實、錯誤百出引發兩方互槓。國民黨立委陳以信今在臉書反擊，表示陸配眷屬納健保，是百分百的修法結果，並非行政命令。

陳以信以「陳柏惟我找你」為題，指陳根本不懂，陸配眷屬可納健保是1999年6月22日立法院修法通過的，民進黨政府2000年上台就實施了。所以現在5萬多位陸配納保不是根據行政命令，而是根據百分百的修法結果。

陳以信表示，至於陸配子女在台居留6個月後可納健保，那是比照當時外籍人士子女的相同作法，政府不這樣做才叫歧視；尤其他們總數只有1千人，交給健保的錢比花的還要多，健保恐怕是賺而不是賠。

他也仿照陳柏惟臉書貼文諷刺，「簡單一點，我也是立法委員，還是天蠍座，你要嘴就來吧！3Q」

健保 陸配 陳柏惟

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