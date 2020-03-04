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犯罪情節比較輕？法醫高大成：建議也開除蔡英文黨籍
法醫高大成在2020大選名列喜樂島聯盟不分區立委名單，今天被民進黨中評會依違反黨紀為由開除黨籍。高大成在今天傍晚得知後用英文回應「I don't care」、本來就覺得沒關係、無所謂，他純粹為台灣才去幫忙。總統蔡英文在2020大選時曾表示政黨票可以投台灣基進，「我的犯罪情節比較輕」，他建議民進黨也開除蔡英文黨籍。
民進黨2020選總大選在台中市第2選區與台灣基進黨合作，蔡英文參與「蔡英文、陳柏惟烏日聯合競選總部」成立大會時催票，問台下民眾「總統要投給誰？」「立委呢？」台下民眾回答，蔡英文、陳柏惟。蔡英文再問「政黨票呢？」她回頭看台灣基進黨主席陳奕齊後，笑著告訴民眾「不好意思，自己去決定」、「我們不但是好朋友，政黨之間也是好朋友，朋友之間很好講話的啦！」
今天中評會討論黨員違紀參選，其中高大成在2020大選名列喜樂島聯盟不分區，決議開除黨籍。
法醫高大成說，他當初會答應選喜樂島聯盟不分區立委，是因為喜樂島堅持台灣人的志氣、台灣獨立自主的目標，這是他接受喜樂島提名為不分區立委的初衷，純粹為台灣才去幫忙，並非選「區域立委」，他形容自己「犯罪情節不嚴重」。
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