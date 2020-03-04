立委提「黃安條款」擬修法 他直言這群台灣人才是健保虧損主因

民進黨立委林俊憲日前擬提案修改「全民健保法」，主要針對一年在台未住滿183天者提高健保費，費用可從每月749元大幅調漲至8500多元，被視為是「黃安條款」。對此有網友認為健保法修法應該針對的是濫用健保資源的台灣人，因為這群人才是導致健保虧損的主因。

網友針對全民健保法修法提出想法，表示自己很少看醫生，但十分支持台灣的健保制度，認為能讓全台灣人健康，健保確實是一大功臣，並提出自己的觀點，認為若要修法，其實應該針對的是「濫用健保的台灣人」，推文一出引發不少人熱議。

原PO直言「健保最大的敵人，也是台灣人」，他指出某些人因為肌肉痠痛等小病症就跑去看醫生，而這些人累積起來的費用才是導致健保不堪負荷的主因，主張應該針對濫用健保者修法。貼文一出讓不少網友表示認同，認為台灣的健保制度很好，但卻浪費太多資源在「把醫院當家裡逛」的人身上，並表示這問題其實很好解決，只是礙於政治考量，很多政策遲遲無法落實。

許多網友也分享自己周圍濫用健保的經歷，表示很常聽到有人看病一定要往大醫院跑，讓健保制度在無形之中變成懲罰健康人、鼓勵生病的制度，另有網友指出「如何判斷濫用健保」是個很重要的標準，對此原PO主張可以由醫院成立一個單位、由該單位檢視病人資格，希望能藉此紓緩濫用健保資源的情形。