旅泰國人需隔離？外交部：目前無相關限制

針對台灣赴泰國旅客是否需要自我隔離14天，泰國衛生部昨天一度公告，要求來自包含我國在內共11個國家或地區的旅客，在入境泰國後必須強制自主隔離14天的規定。外交部今下午表示，經查證，泰方今日已作出釐清修正，目前我國人前往泰國，並無相關限制。

外交部指出，根據泰國衛生部今日發布的新聞稿，內容指出，曾赴受疫情影響的國家或地區旅遊，且出現新冠病毒疑似症狀者，依法必須在醫院內隔離。對與感染新型冠狀病毒患者有密切接觸者(包括患者家屬、同仁、同學、搭乘同班交通工具者等)，泰國衛生部建議嚴格採行自我隔離措施14天。

新聞稿提到，對曾赴受疫情影響國家或地區，但並未與患者近距離接觸，沒有出現疑似感染症狀的泰國國民及外籍旅客，泰國衛生部要求在離開住所時必須戴口罩、儘量減少社交活動、避免前往人群聚集處，並持續自我觀察14天以瞭解是否有症狀產生。若發生疑似症狀，應立即就醫並報告旅遊史。

此外，外交部表示，泰國衛生部依據是否發生地方感染病例做為標準，界定受疫情影響國家或地區。截至今日上午為止，泰方認定受疫情影響的國家或地區包括：中國、香港特別行政區、澳門特別行政區、韓國、日本、臺灣、新加坡、義大利、法國、伊朗、德國。

外交部表示，已指示我駐泰國代表處持續與泰國各界保持密切聯繫，掌握泰國疫情最新進展。外交部建議可隨時參考泰國衛生部發布的正式新聞稿、官方網站訊息及我駐處的相關公告。

駐泰國代表處每個工作日均更新台灣及泰國COVID-19疫情，並公告在「台灣/泰國疫情說明網」。旅泰的國人若有需要協助或諮詢泰國疫情防治，可以聯繫駐處的急難救助Line帳號:Taiwan119。