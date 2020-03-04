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挺扁鄭新助被民進黨開除黨籍 陳致中：感到難過遺憾
總統大選時被「一邊一國行動黨」列為不分區立委候選人的高雄市前市議員鄭新助，原為民進黨籍，今天被民進黨開除黨籍，前總統陳水扁的兒子、高雄市議員陳致中對此表示「難過遺憾」，無論「新助伯」是否在民進黨籍內，永遠都是陳家的「大恩情人」。
陳致中表示，鄭新助「新助伯」是他在高雄議會的前輩，參與民主運動也非常資深，對弱勢民眾的權益非常重視，對於他的父親、他的家族、和他個人長期以來非常照顧、關心，這份恩情他銘記在心、無以回報！
陳致中說：「無論新助伯是否在黨籍內，永遠都是陳家的大恩情人！永遠都是基層諸多支持者的大師兄、活菩薩！」
鄭新助一直支持陳水扁，長期努力促蔡英文總統特赦陳水扁；今年總統大選，陳水扁當一邊一國行動黨「澆水園丁」，為一邊一國行動黨拉票，鄭新助也投入一邊一國行動黨的參選行列，被列不分區立委候選人。
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