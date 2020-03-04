聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／傅崐萁案周五處理？ 國民黨中常委呼籲公開透明
無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案爭議不斷，上周三國民黨代理主席林榮德指定周守訓為考紀會代理主委，挨批要在黨主席補選前處理傅案，今天上午考紀會發出通知，將於周五上午開會。
國民黨今天下午召開中常會，中常委田方倫受訪時表示，傅崐萁案適不適合在考紀會處理、會不會被偷渡，代理主委周守訓都應該講清楚。對國民黨而言，現在最簡單的就是公開透明以及制度化，如果討論事項都不公開不透明，都想要偷渡，就會造成全國人民對國民黨再一次的不信任，所以應該要大方討論，不需要東躲西藏。
田方倫說，考紀會開會都是既定的議程，如果有臨時動議，事後也應該要了解是哪一些考紀委員用臨時動議的方式提出，如果明明是代理主委想要通過的議案，就應該要寫在議程裡面大方討論。
此外，針對傅崐萁恢復黨籍案是否在周五處理？傅崐萁夫人、花蓮縣長徐榛蔚出席中常會時受訪表示「沒聽說」、「一切順其自然」、「隨緣」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言