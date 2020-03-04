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卓榮泰：台灣轉型正義只是起頭 討黨產還要繼續進行

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文（右）第二次請辭黨主席，由卓榮泰接任。 圖／聯合報系資料照片
蔡英文（右）第二次請辭黨主席，由卓榮泰接任。 圖／聯合報系資料照片

民進黨中常會今天邀請真理大學人文與資訊學系專任助理教授陳俐甫以「台灣的轉型正義：回顧與未來」為題專案報告。民進黨主席卓榮泰當場裁示，現階段台灣推動轉型正義工作只是「起頭」，僅有初步的成果，有關還原歷史真相、進行真相平反，追討不當黨產等，還要持續進行。

卓榮泰說，陳俐甫針對「台灣的轉型正義」作詳細的說明，報告中發現過去台灣受威權統治數十年的不公不義，幸好立法院已經通過並實施追討不當黨產條例、促轉條例，以及政治檔案條例；但現階段台灣推動轉型正義的工作，只是「起頭」，僅有初步的成果，有關還原歷史真相、進行真相平反，追討不當黨產等，還要持續進行。

卓榮泰說，前幾天是二二八事件73週年，也是林宅血案40周年的傷心日子，民進黨執政之後，推動轉型正義，「因為我們相信，一個願意面對歷史、追尋真相的社會，並不會因此而分裂；相反的，正是因為勇於面對過去的錯誤，我們的民主才會更鞏固，社會也更多元自由，讓台灣不斷進步。」

卓榮泰說，行政院長蘇貞昌已經宣布，轉型正義的工作要繼續推動，促轉會也要持續運作，蔡英文總統也揭示有關促轉會所優先調用的政治檔案中，已解密且移轉檔案局的部分，包含林宅血案、陳文成命案，要以「最大開放，最小限制」的原則，來開放給社會大眾閱覽和運用，同時也要求，現階段配合促轉會調查而受到徵集選定的政治檔案，除了極少數依法還不能解密的檔案外，國安局要在一個月內完成解密工作。

卓榮泰說，推動轉型正義要有持續制定或修正法律的必要，在處理沒收財產的返還或補償這一塊，需要更多的立法協調與前置準備作業，「拜託立法院黨團同志們，盡最大努力來協助轉型正義任務的進行。不能忘記人民對於反抗威權，爭取民主、自由，最深的願望。」

轉型正義 卓榮泰

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