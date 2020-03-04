快訊

第三島鏈打卡：中共遠洋演訓 打破美軍制海優勢？

北市聯醫傳50位醫護集體請辭 北市府說話了

陳柏惟指馬英九讓中國人享健保 馬辦：完全悖離事實

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前總統馬英九。本報資料照片
前總統馬英九。本報資料照片

針對台灣基進黨立委陳柏惟與部分媒體指前總統馬英九在任內擴大「居留證明」之認定，放寬中國籍人士享有台灣健保資源，因此大幅增加健保支出。馬英九公室駁斥此說法完全悖離事實，錯誤百出，呼籲主管機關儘速說明，避免誤導民眾、以訛傳訛。

馬辦說，相關單位應儘速查明是否涉及散佈假消息之責，以打假新聞為成立宗旨的「台灣事實查核中心」，更不該默不作聲。

馬辦指出，健保自1999年起讓取得居留身分的大陸籍配偶納保，2000年民進黨執政後，進一步開放以「團聚」、「依親居留」、「長期居留」等身分來台的陸配都可納入健保。時任總統陳水扁與陸委會主委蔡英文，基於人道考量與外籍人士待遇一致原則，開放在台生活但尚未取得台灣戶籍的陸配納保，值得肯定。

馬辦表示，馬政府時於2011年修正《健保法》，將非本國籍人士的納保之「等待期」，由4個月延長為6個月，把關更為嚴格。至於馬政府開放在台沒有戶籍的陸配未成年子女，居留滿6個月後可納入健保，只是比照在台外籍人士辦理，納保年齡限制甚至更嚴。

馬辦說，根據媒體所報導健保署提供之數據，這類人士目前僅有995人，怎會變成立委口中的「14億人」？他們不僅都有繳納健保費，因為年紀較輕，罹病率較低，其所繳保費對健保收入的貢獻，大於他們的醫療支出。

馬辦指出，陸配是台灣人的另一半，兩岸婚生子女是台灣人的下一代，豈可因為他們尚未取得台灣戶籍，就剝奪其健保納保資格？這類人士總人數約5萬3千多人，對比在台71萬多的外籍移工也納健保、使用健保資源，難道也要不准他們納保？

馬辦表示，民意代表的言論應本於事實，媒體的報導也應善盡查證之責，這都是最基本的功課。陸配及其子女開放納保的相關資訊，及開放後對健保財務的影響，主管機關陸委會、衛福部都有明確詳細資料在手，應主動說明澄清，以遏止不負責民代散播漫天謠言，影響社會安寧。警察機關也應依據《社會秩序維護法第》第63條追究其法律責任。

健保 陸配 保費

延伸閱讀

遭指放寬納保資格增加健保支出 馬辦駁斥

「3Q哥」陳柏惟委員會國防質詢首秀 關切榮民形象微電影沒人看

陳柏惟處女秀 全台語質詢蘇貞昌

健保納中國籍人士發言被做文章 陳柏惟：不計較

相關新聞

影／傅崐萁案周五處理？ 國民黨中常委呼籲公開透明

無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案爭議不斷，上周三國民黨代理主席林榮德指定周守訓為考紀會代理主委，挨批要在黨主席補選前處理傅案，...

民進黨開鍘！挺扁大將鄭新助開除黨籍 吳子嘉案保留

民進黨中評會今天開會討論涉及違反黨紀的四案，最後決議法醫高大成、挺扁大將鄭新助等開除黨籍，新北市議員李余典因違紀為民眾黨...

紓困座談 賴香伶怒：勞動部鎖死僱傭 靠行只能喝西北風

民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如、賴香伶今天舉行運輸業紓困座談會。有業者擔心，靠行駕駛恐無法參與職能培訓，勞動部代表回應需確認僱...

卓榮泰：台灣轉型正義只是起頭 討黨產還要繼續進行

民進黨中常會今天邀請真理大學人文與資訊學系專任助理教授陳俐甫以「台灣的轉型正義：回顧與未來」為題專案報告。民進黨主席卓榮...

陳柏惟指馬英九讓中國人享健保 馬辦：完全悖離事實

針對台灣基進黨立委陳柏惟與部分媒體指前總統馬英九在任內擴大「居留證明」之認定，放寬中國籍人士享有台灣健保資源，因此大幅增...

防疫優先 卓榮泰提醒民進黨公職暫停高群聚性聚會

新冠肺炎疫情延燒，民進黨主席卓榮泰今天於中常會提醒防疫措施，並呼應衛福部長陳時中呼籲民代應減少跑攤。

綠委為黃安修健保法 溫玉霞：不該拉海外台商下水

民進黨立委近日擬提案修改「全民健保法」，鎖定一年在台灣未住滿183天者，其健保費自每月749元大幅調高為8500多元，綠...

高市選委會擬剔上萬罷韓提議人？ 高市：是請示中選會

正進行罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署的「光復高雄總部」今天拿出一份高雄市選委會與中央選舉委員會往來的公文，指從中可以看出...

【重磅快評】徐國勇搬憲法斷輸贏 讓人想起陳師孟

武漢包機二月三日深夜飛一趟就成了絕響，目前湖北仍有逾千台灣民眾即使新冠肺炎採驗都是陰性，但卻盼不到返鄉包機，最近有人想委...

LA返台空姐怨機上有旅客發燒 卻不見CDC指揮中心澄清

近日有空姐在臉書貼文表示，其剛從美國洛杉磯回台，機上有發燒旅客，但機門打開後卻沒有看到疾管署人員。對此，中央流行疫情指揮...

簽下「完結篇」 姚江臨：我從連戰主席就開始當中常委

中常委姚江臨今出席國民黨中常會參加「畢業典禮」，在簽到簿自己的名字下寫上「完結篇」以茲紀念。姚江臨受訪表示，他從連戰擔任...

耳溫槍之亂？ 陳時中：量體溫耳溫槍只是選項之一

國內額溫槍廠商出口訂單多來自於中國大陸，經濟部預計今日公告額溫槍管制出口，但耳溫槍仍可以申請方式出口，是否又要掀起「耳溫...

熱門新聞

全球疫情統計／南韓飆破5500例確診！伊拉克、西班牙首例死亡 法增1死

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

台人入境泰國須隔離14天 我指揮中心回應了

市聯醫集體請辭？陳時中：互相體諒來度過難關

獨家專訪／華人營養師：5新冠病人死在我醫院、辦公室只有我戴口罩

昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。