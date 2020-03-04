防疫優先 卓榮泰提醒民進黨公職暫停高群聚性聚會

新冠肺炎疫情延燒，民進黨主席卓榮泰今天於中常會提醒防疫措施，並呼應衛福部長陳時中呼籲民代應減少跑攤。

卓榮泰表示，針對黨公職於防疫期間之行程安排，建議為保障公職、民代自身安全及所接觸到民眾的安全等多重保障，強烈建議，各個公職、民代應該要減少及避免參與高群聚性、密集接觸或開放式飲食、餐飲的聚會等活動，共同在這段防疫的期間共體時艱。卓榮泰當場也詢問所有中常委意見，立法院民進黨團總召柯建銘表示認同。

陳時中三月一日就在疫情指揮中心記者會呼籲民意代表暫停跑攤，民進黨內也都表達支持。民進黨立委黃國書表示，為了防疫，他自己本身在地方的行程已經減少五成以上，如今疫情指揮中心有這樣的呼籲，民意代表也可以以防疫的觀點去向地方解釋，相信地方也能夠理解，畢竟民意代表的確是高風險群。