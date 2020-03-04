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綠委為黃安修健保法 溫玉霞：不該拉海外台商下水

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨不分區立委溫玉霞。圖/溫玉霞辦公室提供
國民黨不分區立委溫玉霞。圖/溫玉霞辦公室提供

民進黨立委近日擬提案修改「全民健保法」，鎖定一年在台灣未住滿183天者，其健保費自每月749元大幅調高為8500多元，綠委林俊憲坦言，就是針對黃安。國民黨立委溫玉霞今天表示，黃安的言行實屬個人問題，觀感如何社會自有公論，但為懲罰「黃安們」，大費周章修法，後果恐牽連數以萬計甚至百萬的海外台商（眷）、外商台籍幹部、留學生及廣大僑胞的就醫權益。

溫玉霞指出，近日世界各地台商紛紛向她表達關切與不滿，咸認倘執政黨如此嚴苛限縮健保，實嚴重傷害廣大台商、僑民的權益，以及海外僑界對中華民國的向心力，至盼執政黨三思而行。

溫玉霞表示，所有在海外經營事業的台商，或選擇出國讀書謀職，不論是到對岸或是其他國家，離鄉背井、出外打拼皆有不為人知的辛苦，這些人士無不熱愛台灣，尤其許多台商奮鬥有成，在海外協助政府擴展外交，更大力回饋台灣社會。

溫玉霞認為，如今實不該為了討厭一人，而把海外台商及工作者全部拖下水，甚至將之汙名化，聲稱這些人是拖垮健保的罪人，致使台灣社會對海外台商及僑胞充斥錯誤的偏見，讓出身台商的她深感憂心與痛心。

溫玉霞說，健保法的立法初衷在保障全體國民以及生活在台灣之人的健康與就醫保障，如果此次修法把海外台灣人的保費調高10倍餘，不僅加重這些國人的負擔，更讓這些人繳交保費數倍於外勞及外籍人士，豈非製造更大的不公與歧視？

她認為，為了健保永續，有關健保費率及部分負擔是否合理，可以交由專業討論，但絕不能為了「反黃安」而不分皂白、不分輕重、不分是非、擴大打擊，讓多數無辜的台灣海外經商、工作者淪為反中仇中的犧牲品。

溫玉霞表示，為懲罰一人而修法，已違背法律的普及性與合理性，更何況不該殃及池魚、傷及無辜。依據去年健保署統計，2017年短期返國復保，再出國停保者約有6.1萬人，短期返國復保期間之總保險費收入約3.16億元，就醫之總醫療費用約2.82億點，總保險費收入略高於健保所支出的醫療費用」，換言之，並無所謂拖垮台灣健保之情事。

溫玉霞說，健保署應以真實數字向國人說明清楚，不該任由台商與僑胞吃垮健保的錯誤訊息瀰漫。猶記選舉前政府高喊鮭魚返鄉、鼓勵台商回流，何以選後卻對海外台商及僑胞的健保開刀，導致國人對海外台商及僑民的反感與誤解，更重挫海外旅居工作者對政府的信任與情感。

健保 台商 保費

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