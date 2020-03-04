因應新冠輕症多 指揮中心廣設13檢疫所可納千人

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，每個國家根據醫療體系都有不同的整備，但目標都是一樣。台灣的醫療體系本來就有醫學中心、各級應變醫院，另外也要將「檢疫所」建立在這樣的分級中，讓各層級負起各自的責任。例如醫學中心還是對於急、重、難症最重要的守護神，區域應變醫院可以把嚴重的往上轉，輕症的往下轉。

現在有134個傳染病指定隔離醫院，陳時中說，這些醫院都會廣泛設置採檢點，指揮中心會訂定設備要求與標準作業流程。但為了將來一些可能無症狀或需要集中隔離的民眾，中央已在增設「集中檢疫所」，同時也鼓勵地方政府設立。有了這些集中檢疫所，若有等待採檢結果的疑似個案，便能讓他安心住在那裡。陳時中強調，上述所有的作為，都是為了積極佈建社區防疫網。

衛生福利部醫事司司長石崇良表示，目前中央已找到13個隔離檢疫所，預計總共可以容納超過千人，現在也鼓勵個縣市去設置。如果各縣市願意自己找，例如台北市、新北市，中央樂觀其成。未來萬一社區感染量多，根據目前文獻指出，確診個案高達八成是輕症，他不用住院或經醫療處置後，只是要等待病毒排除轉陰，就可以待在檢疫所。

被問到目前基層診所有拒收患者的情況，石崇良強調，即使在目前疫情下，「分級醫療還是存在的」，不論民眾和診所一定都要做好準備。民眾端要據實揭露，以免造成診所擔憂而拒診，因為小診所或一人診所，如果醫師被隔離，等於就要停業一段時間，影響重大。

至於診所端的準備，石崇良承諾，診所的防護物資一定會越來越充沛，政府會提供充足的防護裝備，因此診所要做的準備就是做好防護。若醫師評估有採檢的需要，可以把民眾轉到採檢點，「不要一下子拒診。」現在也建議診所醫師除了戴口罩，也要戴面罩，以阻絕噴濺的風險，也建議避免不必要的喉部深部刺激，如果要做就要做好防護。