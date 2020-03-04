高市選委會擬剔上萬罷韓提議人？ 高市：是請示中選會

正進行罷免高雄市長韓國瑜第二階段連署的「光復高雄總部」今天拿出一份高雄市選委會與中央選舉委員會往來的公文，指從中可以看出高雄市選委會在查對第一階段提議人資料時，即要剔除上萬份的連署人。高雄市選委會表示，那是把有疑問的部分條列出來請示中選會，由中選會解釋，高雄市選委會都遵照中選會的解釋辦理，最後剔除死亡的、不是高雄市民的、不能參與提議的公教人員等共1348人。

光復高雄總部拿出來的公文，高雄市選委會向中選會請示的內容中，1、部分罷免案提議人名冊內之各項基本資料填寫筆跡與「簽名或蓋章欄」之簽名筆跡似非由同1人所為有756人。2、罷免案提議人名冊格式末端之日期欄,未以手寫方式，是以加蓋日期章戳替代的有3265人。3、提議人名冊末端領銜人應填造之日期，未滿1年的7143人。（此指提議人提議時，高雄市長任期還未滿法定可以罷免的2年）。這3項的總數為1萬1164人。

罷韓的「光復高雄總部」今天聲稱高雄市選委會「竟然曾經意圖剔除第一階段上萬份的提議書，使罷韓胎死腹中」，並宣布下星期一起要展開第二階段連署書的整理與檢視。

高雄市選委會表示，前述內容，是選委會查對提議人資料時有疑義的部分，列舉出來請示中選會裁定這樣的資料有沒有效？中選會如何解釋，高雄市都按中選會的解釋辦理；中選會後來的解釋多是「選罷法沒有規範」、「法未設限」，所以後來被刪除的提議人就是公布的1348人。