民進黨開鍘！挺扁大將鄭新助開除黨籍 吳子嘉案保留

民進黨中評會今天開會討論涉及違反黨紀的四案，最後決議法醫高大成、挺扁大將鄭新助等開除黨籍，新北市議員李余典因違紀為民眾黨的女兒李旻蔚助選，停權兩年。但美麗島電子報董事長吳子嘉案依然擱置，今天依然沒有結論，繼續保留。

今天中評會總共討論四案，第一案是黨員違紀參選，其中高大成在2020大選名列喜樂島聯盟不分區，朱武獻組成宗教聯盟，周芳如名列民眾黨不分區，鄭新助名列一邊一國不分區，潘建志名列台聯不分區及張宗傑名列國會政黨聯盟不分區，決議開除黨籍。另外，潘厚勳原本有意參選台北市第七選區立委，經民進黨主席卓榮泰勸退又名列台聯不分區，但潘已不具黨員身分，不予處理。

第三案是李余典違紀為女兒李旻蔚助選，經決議停權兩年，不過下次市議員選舉為2022年舉行，李余典仍有機會批民進黨戰袍繼續參選。

第四案為網路名人「Z9」吳達偉以民眾黨身分參選立委，但在選前加入民進黨，落選後才繳黨費，被視為「預備黨員」，中評會決議，民進黨黨員生效日是從入黨申請當天就開始，只要申請入黨就有準黨員身分，因此決議開除黨籍，有中評委形容，「過去都是青蛙條款，沒有蝌蚪條款，但今天決定把蝌蚪也一起處理。」

第四案為吳子嘉案，今天決議繼續保留。吳子嘉案起因是去年二月遭民進黨台北市黨部提案開除黨籍，當時民進黨台北市黨部主委陳正德認為，吳子嘉頻上政論節目唱衰執政團隊，發言涉抹黑、扭曲且造假爆料，提案要求開除黨籍，市黨部評委會一致決議通過，隨後送交中常會做最後決議。

據了解，中評會經過多次會議討論吳子嘉案，從去年九月開始都決議保留，今天有中評委發言時提到，吳子嘉「亦正亦邪」，且最近態度跟以前已經不同，大家討論後決議此案繼續保留，但也沒有不處理。