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民進黨開鍘！挺扁大將鄭新助開除黨籍 吳子嘉案保留

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
先前前總統陳水扁到行政院顧問鄭新助與高雄市議員鄭孟洳聯合服務處，舉辦簽書會。記者徐如宜／攝影
先前前總統陳水扁到行政院顧問鄭新助與高雄市議員鄭孟洳聯合服務處，舉辦簽書會。記者徐如宜／攝影

民進黨中評會今天開會討論涉及違反黨紀的四案，最後決議法醫高大成、挺扁大將鄭新助等開除黨籍，新北市議員李余典因違紀為民眾黨的女兒李旻蔚助選，停權兩年。但美麗島電子報董事長吳子嘉案依然擱置，今天依然沒有結論，繼續保留。

今天中評會總共討論四案，第一案是黨員違紀參選，其中高大成在2020大選名列喜樂島聯盟不分區，朱武獻組成宗教聯盟，周芳如名列民眾黨不分區，鄭新助名列一邊一國不分區，潘建志名列台聯不分區及張宗傑名列國會政黨聯盟不分區，決議開除黨籍。另外，潘厚勳原本有意參選台北市第七選區立委，經民進黨主席卓榮泰勸退又名列台聯不分區，但潘已不具黨員身分，不予處理。

第三案是李余典違紀為女兒李旻蔚助選，經決議停權兩年，不過下次市議員選舉為2022年舉行，李余典仍有機會批民進黨戰袍繼續參選。

第四案為網路名人「Z9」吳達偉以民眾黨身分參選立委，但在選前加入民進黨，落選後才繳黨費，被視為「預備黨員」，中評會決議，民進黨黨員生效日是從入黨申請當天就開始，只要申請入黨就有準黨員身分，因此決議開除黨籍，有中評委形容，「過去都是青蛙條款，沒有蝌蚪條款，但今天決定把蝌蚪也一起處理。」

第四案為吳子嘉案，今天決議繼續保留。吳子嘉案起因是去年二月遭民進黨台北市黨部提案開除黨籍，當時民進黨台北市黨部主委陳正德認為，吳子嘉頻上政論節目唱衰執政團隊，發言涉抹黑、扭曲且造假爆料，提案要求開除黨籍，市黨部評委會一致決議通過，隨後送交中常會做最後決議。

據了解，中評會經過多次會議討論吳子嘉案，從去年九月開始都決議保留，今天有中評委發言時提到，吳子嘉「亦正亦邪」，且最近態度跟以前已經不同，大家討論後決議此案繼續保留，但也沒有不處理。

民進黨 吳子嘉

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