【重磅快評】徐國勇搬憲法斷輸贏 讓人想起陳師孟

武漢包機二月三日深夜飛一趟就成了絕響，目前湖北仍有逾千台灣民眾即使新冠肺炎採驗都是陰性，但卻盼不到返鄉包機，最近有人想委託律師告蔡政府違憲，剝奪他們回家的權利，律師出身的內政部長徐國勇上午搬出憲法，斬釘截鐵表示他們不會贏，十足專業架式，卻讓人不禁想起了前監委陳師孟。

徐國勇表示，憲法第23條四個要件都合乎因防疫所需、導致人民所受到的自由限制，他們（指滯留湖北的台灣民眾）要告政府，「我認為他們不會贏」；憲法第23條條文：「以上各條（指第七條至第二十二條包括言論自由、秘密通訊自由、訴訟權、工作權等在內的權利）列舉之自由權利，除為防止妨礙他人自由、避免緊急危難、維持社會秩序或增進公共利益所必要者外，不得以法律限制之」，徐國勇顯然認為，在防疫前提下，滯留武漢的台灣民眾想打憲法官司是沒有勝算的。

徐國勇雖有法律專業，但畢竟他不是大法官，也非公衛專家，他鐵口直斷滯留湖北台灣民眾打憲法官司不會贏，其實是撈過了界。

原因是，一千多人滯留武漢，每個人的情況都不一樣，除了蔡政府堅持「橫檳模式」是否為唯一可行方式的爭辯外，另有比例、公平及法治等原則的討論斟酌，徐國勇一口斷定官司勝負，其實只是表現政治正確，不無替蔡英文給大法官們提醒的意味，這也讓人想起讓法官們產生寒蟬效應的前監委陳師孟，講白話一點，徐國勇是在提醒大法官們，此時也得跟著順時中！

二月三日第一架包機飛台之後，蔡政府說如果讓其他滯留湖北的民眾也跟著返台會有流動風險，當時疫情不明，這番說詞似乎還言之成理，但一個月過去了，第一批返台民眾早已隔離期滿，滯留武漢一千多名台灣民眾也「就地隔離」一個月，並未傳出確診，我方中央流行疫情指揮中心已升至一級開設，疫情有效控制，徐國勇說政府都準備好了，顯然情況和一個月前大為不同。

讓人不解的是，台灣逐漸展現了強大的防疫能量，但滯留湖北的台灣民眾返鄉之路卻反而越來越遠，說要提告政府違憲，只是最無奈的選擇，但徐國勇卻代替蔡政府給了最絕情的答覆。

事實上，除了橫濱模式之外，根據聯合報社論的整理，至少還有「東航模式」、「伊期坦堡模式」及血友病少年及 第四十例復陽患者的「班機」模式，都可以因應不同情況，權宜採取不同方式讓滯留海外的國人回家，徐國勇卻「警告」老百姓別想要告贏政府，還要民眾去請大陸政府配合採取橫濱模式，真是角色錯亂至極，難道這不是政府的責任嗎？

蔡政府無力處理兩岸事務，遇事就把責任推給民間、老百姓、在野黨，出了紕漏還要矢石相加，只知利用抗疫炒作抗中，蔡政府自詡我們是民主自由國家，但讓世人看見的卻是犧牲憲法賦予人民的權利，用抗疫包裝台獨，疫情總會過去，但之後，我們還剩下什麼驕傲？