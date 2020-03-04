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LA返台空姐怨機上有旅客發燒 卻不見CDC指揮中心澄清
近日有空姐在臉書貼文表示，其剛從美國洛杉磯回台，機上有發燒旅客，但機門打開後卻沒有看到疾管署人員。對此，中央流行疫情指揮中心表示，非中港澳等三級疫區返台者，離開機場前都有燒篩檢站，有防疫人員會判斷是否當場做採檢。
指揮中心監測應變官莊人祥表示，目前即使是非中港澳韓返台者，凡有症狀者，經醫師評估有感染風險，即可通報採檢；如是非中港澳等三級疫區，也都會經過機場發燒篩檢站。
莊人祥表示，若經過發燒篩檢站後，體溫過高者，檢疫人員就會根據其症狀，決定是否當場做採檢，或是給他一個就醫敬告單，請他回家之後，24小時之內立刻去就醫，若因延遲就醫並被診斷為法定傳染病者將依法開罰。
指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。
返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。
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