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簽下「完結篇」 姚江臨：我從連戰主席就開始當中常委

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中常委姚江臨今天出席最後一次中常會，在名字下方寫下完結篇三個字。記者劉宛琳／攝影
中常委姚江臨今天出席最後一次中常會，在名字下方寫下完結篇三個字。記者劉宛琳／攝影

中常委姚江臨今出席國民黨中常會參加「畢業典禮」，在簽到簿自己的名字下寫上「完結篇」以茲紀念。姚江臨受訪表示，他從連戰擔任黨主席就開始擔任中常委了（2000年至今）。

被問到黨主席候選人江啟臣遭負面文宣抹黑一事，他沒有看過黑函，並表示自己現在都不管事了，今天只是來參加中常委畢業典禮（未參選連任）。

姚江臨說，他從連戰當主席的時候就擔任中常委至今，他今天會在簽名簿上面寫上「完結篇」以茲紀念。

中常委 姚江臨 連戰

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