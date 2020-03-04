耳溫槍之亂？ 陳時中：量體溫耳溫槍只是選項之一
國內額溫槍廠商出口訂單多來自於中國大陸，經濟部預計今日公告額溫槍管制出口，但耳溫槍仍可以申請方式出口，是否又要掀起「耳溫槍之亂」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，量體溫的工具不是只有耳溫槍，還有很多選項，就像一般人不會再家裡設紅外線量體溫。
陳時中說，量體溫的工具不是只有一項耳/額溫槍，有很多工具可以使用，如以前舊式的體溫計能可使用，額溫槍比較測量速度較快速而已，應該根據每個人的需求，根據自身使用需要，選擇量體溫的工具。
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