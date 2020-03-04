江啟臣遭抹黑 姚江臨：正當選舉黑函滿天飛的確不好

中常委姚江臨今出席國民黨中常會，被問到黨主席候選人江啟臣遭負面文宣抹黑一事，姚江臨表示，他沒看過，但認為，一個正正當當的黨內選舉，搞得黑函滿天飛的確不好。

姚江臨說，他沒有看過黑函，被問到會不會擔心黑函讓國民黨形象重挫，他說，有黑函的確不好，他選舉最怕的就是黑函，一個正正當當的黨內選舉，搞得黑函滿天飛也不好。

至於會不會擔心黑函讓外界認為國民黨又在內鬥，他說，每個黨都會內鬥，只要碰到選舉一定會鬥，民進黨和其他黨也都是如此，因為選舉只有一個要上，所以都會鬥。

對於考紀會將在周五召開並可能處理傅崐萁黨籍案，姚江臨則表示，他不知道此事。