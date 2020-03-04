抱怨考監委推薦倉促 柯文哲：除非內定 總統府沒誠意

台灣民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開「黨政協調會議」，接著進行「考試委員」及「監察委員」的海選面試複試。柯文哲會後接受媒體堵訪表示，他忍不住抱怨總統府，上個月18日發文要黨團推薦人選，25日收到公文，20天要人家跑一個推薦人選，除非是內定，真的是沒有誠意。

總統府日前發函各政黨推薦考試委員及監察委員人選。台灣民眾黨上周緊急公告海選，柯文哲今天中午親自面試，參與評分。今天下午的面試進行了1個小時20分鐘，由柯文哲、民眾黨五位立委、及黨幹部等擔任評選官，四位報名者進入監委複試、兩位考委進入複式，但有一名考委缺席，一共有五人面試。儘管已有結果，但黨團暫不公布。

今天的遴選過程還算順利，不過柯文哲會後離開時，原本已上車，卻又搖下車窗抱怨。媒體先問柯，「怎麼總統府18日發公文，25日才收到？」柯說，這還不奇怪，但要抱怨一下，黨團18日收到發文，25日送來公文，20天就要人家跑一個監考委的遴選，除非內定，真的很沒有誠意。

對於柯文哲的抱怨，民眾黨發言人林珍羽表示，主席是希望有更充裕的時間，可以募集更優秀的人選。

至於日前感染諾羅病毒，柯文哲說「好多了。」但對於民進黨北市議員王世堅說，「柯文哲不要用烙賽造神」，柯文哲回「阿彌陀佛。」

另外，民眾黨團今天中午原定由黨主席柯文哲領軍，要拍攝「一憲二法」下修公民權影片，不過臨時取消，柯文哲說，取消原因他也不知道，但聽說是因為陽光不夠，他不曉得。