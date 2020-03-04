郝龍斌：若任黨主席 這三件事一定要做

國民黨2020選舉大敗，其中黨中央與立院黨團長期因橫向聯繫出問題，無法有效發揮戰力，成為黨內改革棘手的問題。國民黨主席候選人郝龍斌提出三方平台概念，要加強執行黨中央、智庫與黨團之間的溝通和合作，全力監督執政黨，爭取民眾對國民黨的認同與支持。

郝龍斌表示，立法院與縣市議會是最重要的戰場，黨中央要全力協助發揮戰力，監督執政黨。此外，黨中央也會協助15個縣市把市政工作做好，這就是國民黨爭取民眾支持認同的機會。

郝龍斌說，未來如果擔任黨主席，有三件事情他一定會做。第一要務就是在黨中央、智庫跟立法院間成立一個平台，讓立法院充分發揮戰力，針對所有社會和民眾所關心的議題，黨中央都會全力地透過智庫提供資料與彈藥，讓立法委員能夠發揮所長。

郝龍斌表示，第二件事，黨中央會定期到各縣市去考察，並和國民黨執政的15個縣市政府了解地方上的問題，協助民眾全力透過黨跟各縣市政府的力量解決問題，讓縣市首長的施政能夠做的好，充分反映民意。

最後一件事，郝龍斌說，只要是與民眾有關、社會上所關心的事情，黨中央也會主動蒐集與反饋，讓整個國民黨能夠更接地氣，把民眾所關注的事情做好。