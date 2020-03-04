漲「黃安們」健保？ 卓榮泰：任何制度不要針對某一個人

民進黨立委林俊憲提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保被保險人的第七類，藝人黃安的健保費未來修法後可能從749元調升為1萬2002元，除非當事人可以提出證明。

民進黨主席卓榮泰表示，任何制度不要針對某一個人或某一些人，健保已經被世界公認為相當好的制度，但從這當中如何更完善，要考量公平跟安全。

卓榮泰說，所謂公平是讓有能力的人多負一些相對性的責任，政府才更有能力去照顧經濟上的弱者，是雙重公平。安全上，健保制度是政府照顧國人的第一層把關，也是最重要關鍵，政府在制度面上要完善做好健保工作，但同時也要兼顧財政安全，財政安全才能支撐更多健保投入，

卓榮泰說，從健保費率及對象來說，實施的幅度如何做合理調整，國人應該有共識，大家應該理性看待，健保給國人那麼好的保障之後，要如何保障這個制度，不要讓健保走向經營困難。他也認為，現在的口罩制度，全世界都以台灣為師，台灣雖然不是世界衛生組織（WHO）成員，但希望健保制度也可以替台灣社會做出這樣的貢獻。