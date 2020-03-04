疫情假消息來自中國 警政署發現46案用境外IP
針對散播有關疫情謠言或不實訊息，立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則。內政部警政署刑事警察局副局長朱宗泰表示，為避免影響疫情控制及造成民眾恐慌，警政署強力打擊網路不實假訊息案件，並即時發布新聞。統計自109年1月23日迄今，刑事警察局及各警察機關已偵辦武漢肺炎相關假訊息178件，目前已移送79件112人。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，防疫要成功，社會安定很重要，現在假消息已走到以假亂真的地步，用真的訊息附上一段假的，急需掃蕩和澄清。朱宗泰表示，近期發現46起案件有IP位置在境外、使用簡體字及語法疑似大陸用語（小區、保安等），研判應係境外（大陸）人士使用帳號透過VPN（虛擬帳號）跳板方式所發送不實訊息，且偽造、竄改行政機關公文書以混淆民眾。
例如「竄改行政院公文：『大家可以免費去醫院領十張口罩』」、「疫情失控，臺北派軍隊鎮壓」、「總統府公文頒布，禁止流傳新冠肺炎訊息的相關命令」、「台中現在是人間煉獄，總統說生化軍已經在作戰了」等，這些都是假訊息、假圖片、假公文，請民眾要特別注意辨識，也不要轉傳。
朱宗泰呼籲，違反相關情事刑責很重，最高可處3年以下有期徒刑、併科新台幣3百萬元以下罰金，法務部已責由各地檢署成立專責小組，各警察機關刑事單位亦同步成立專責小組，與地檢署建立聯繫窗口加強查緝。民眾應多運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」，或是撥打防疫專線1922或向各地衛生單位洽詢，以即時獲得防疫相關訊息，不要道聽塗說，隨意傳播假訊息。
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