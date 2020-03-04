泰要求全面隔離我方入境者？ 外交部：已澄清無此事
泰國公共衛生部部長差瓦拉日前於臉書上說，包括台灣等多國都屬於「危險傳染病疫區」，入境的人，都須強制隔離14天，沒有例外。
對此，外交部亞太司副司長蘇瑩君今於中央流行疫情指揮中心記者會表示，今以與泰國方面澄清，對我國沒有相關限制，泰國官方已經做了正式說明，針對如果有相關疑似症狀者、有和確診個案密切接觸者，才會建議採取這樣的隔離建議。
泰國公共衛生部部長差瓦拉3日透過臉書表示，「危險傳染病疫區」包括日本、德國、南韓、中港澳、台灣、法國、新加坡、義大利、伊朗，從這些地區入境者都須強制隔離14天。
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