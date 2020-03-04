考紀會夾帶傅崐萁案？ 葉毓蘭：應不會節外生枝

國民黨考紀會上午在考紀委員LINE群組中發出周五開會通知，要討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，遭解讀當天將處理無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。不過考紀委員葉毓蘭下午受訪背書表示，當天不會處理傅案。

葉毓蘭表示，這次開會事由寫得非常清楚，就是要討論有關「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」，「考紀會很少有突發議程」，通常開會事由是什麼就處理這些，「已經確定不會」討論傅崐萁案，應該不會再節外生枝。

若周五考紀會仍排傅崐萁案，葉毓蘭說，那就到時候再看，考紀會採合議制，這兩屆考紀委員通常都很有主見，未必是黨中央交辦就怎樣，有時也會要求延遲。

葉毓蘭認為，如果要立刻處理傅崐萁案已沒有意義，很多事情緩則圓，也符合整個社會對於程序正義期待，下禮拜開都可以。

只不過違紀案必須地方黨部發動，這次選風案卻由中央考紀會發動，再遭質疑違反程序正義。葉毓蘭說，要到現場去看到資料才能評論，說不定中央黨部有收到地方黨部檢舉；考紀委員都很獨立思考，有意見會充分表達、充分溝通。