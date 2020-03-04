許虞哲追思會上午舉行 蔡總統臉書悼念

故財政部前部長、台灣期貨交易所董事長許虞哲在上個月過世，今天上午舉行追思會，蔡英文總統透過臉書說，沒有許虞哲，稅改就不會成功。「緬懷稅改推手，謝謝財政部許虞哲前部長為國家的付出。」

蔡總統說，許虞哲擔任部長前，其公職生涯就幾乎都奉獻給財政部。當時行政院長林全跟她說，「如果要推動稅改，一定要找許虞哲。」

蔡總統表示，許虞哲有專業、有耐心，承受得了壓力和委屈，後來經過一年準備、一年修法，在2018年完成了稅改，減低民眾負擔的同時也確保政府財政健全。去年五月報稅，包括受惠最多的年輕朋友在內，很多人都跟她說「稅改是最有感的政績」。

蔡總統表示，沒有許虞哲，稅改就不會成功。「今天到他的告別式向他道謝和道別，我和執政團隊也會繼續努力，延續虞哲兄留下的改革成果。」