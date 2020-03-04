藍委質詢插曲不斷 陳雪生讚林佳龍「有總統格局」

今天立法院交委會邀請交通部長林佳龍列席報告業務狀況並備質詢，會上除了聚焦交通部對於新冠肺炎的因應，亦發生一些有趣「插曲」。

日前華航對員工寄出內部信，形容公司受到「雪崩」式影響，國民黨立委洪孟楷今就針對此事詢問林佳龍「內部信看過了嗎？」林先是說要由華航董事長謝世謙回答，洪再追問「交通部都不用掌握嗎？」，林直接回應「不用」，搞錯對象引發場忍俊不禁。

洪孟楷在質詢時也呼籲林佳龍，如果華航放無薪假，交通部也一定要有態度。

林佳龍說，雖然沒有掌握華航內部信，但對於勞資互動狀況，包括公司與工會，都有掌握。他說，非常時期會有非常作法，不會去干涉，採取輪休或適當方式減少營運負擔都是一種方式，交通部的立場就是希望公司不要倒，然後善待員工。

國民黨立委陳雪生上台時則先誇獎林佳龍詢答過程非常正確，對疫情反應也非常快速。再來希望林佳龍重視疫情對金門和馬祖的衝擊，要從經濟跟政治面多方考量。

不過話鋒一轉，陳雪生開始關注林佳龍的領帶。陳問林「發現部長是中華民國交通部部長，（領帶）都是打綠的，家裡只有綠的？」並提到希望下周他輪值召委時林可以打上藍色領帶，希望不要分黨派，把可行性的政策做好。林則回「幫我搜尋一下以前很常打」，並提醒幕僚提醒自己下周要帶藍色領帶。

另外，陳雪生還誇讚林佳龍不只行政院長，「還有總統格局」，林則直言「不要害我」，現場笑聲不斷。

針對疫情對於離島觀光的影響，陳雪生希望觀光局對馬祖等離島也能有紓困措施，現在餐飲業旅館業都剩不到三成，觀光局長周永暉說因為紓困是通案，主要是振興，希望可以帶動小三通影響很重的金門、馬祖和澎湖，希望可以用國旅加碼的方式來協助，有編20億，去離島旅遊的優惠會比本島還優渥，對團客的優惠也會更多，詳細方案預計5月報交通部。