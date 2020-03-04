影／讚台!日韓網友喊換政府 林俊憲：可把國民黨送他們

民進黨立委林俊憲今天(4日)上午上廣播節目談防疫與健保修法，林俊憲坦言就是針對黃安們，但所謂的黃安們並非單指在大陸的台灣人，而是泛指包含大陸、歐美、日韓等繳最低健保費的海外台灣人，林俊憲說就是他們才讓我們更看到不公平，只是法案正在連署中，主持人周玉蔻問他國民黨會簽嗎？林俊憲回應「我不需要他們簽我的法案」，強調光靠民進黨立委就會達成連署。

國際間新冠肺炎情勢愈趨嚴重，林俊憲說這種時候執政黨最危險，因為做什麼都會有人不滿意，他更舉說日韓、新加坡等國的元首都被他們的國民批評，唯獨台灣是在野的國民黨先倒，林俊憲解釋民眾目前最在乎防疫，因此國民黨應該要喊出比執政黨更嚴格的防疫標準，如更早限制口罩出口，或是從大陸疫區回台的人要從嚴規範等。

台日韓皆處在最嚴峻的疫區周邊，台灣疫情控制卻較日韓更具成效，林俊憲說日本、韓國有網友喊說想跟台灣換總統、衛福部長，但我們不要換，林俊憲更開玩笑地說「但是在野黨可以換，國民黨可以送給他們。」