國民黨主席補選 吳敦義昔日操盤手預測贏家是他

國民黨主席補選投票在即，雖然黨內改革聲浪不斷，因此不少人看好青壯派立委江啟臣將會脫穎而出，但前黨主席吳敦義當年的主席選舉操盤手，前奇策盟執行長柯家聲預測，前副主席郝龍斌將獲得最後勝果。

柯家聲在吳敦義黨主席一役中一鳴驚人，在六人參選的激烈選戰中，各方認為吳敦義無法一輪過半，必須進入第二輪與當時的黨主席洪秀柱一決雌雄，私下為吳操盤的柯卻打包票預言吳第一輪就會過半當選，後來投票結果證明所言不虛。

他受訪表示，國民黨黨員結構與社會不同，並無所謂的中間選民，黨主席的選戰主要靠組織、派系與政治人物運作。

柯家聲認為，這次選戰左右最終結果的仍以黃復興黨員以及韓粉動向為主要關鍵，而郝龍斌無疑在這兩者之中占了上風。

他表示，據他所了解，前主席洪秀柱是挺郝的，洪在黃復興黨員近年的號召力加上郝自身的軍系家庭背景，黃復興選票將以流向郝為主。他說，目前在退將中人緣頗佳的前聯勤司令季麟連已在為郝積極奔走，黃復興選票的歸隊，是郝一大利多。

據了解，江啟臣也有一些退將在幫他運作眷村與黃復興選票，其中包括眷村聚集的桃園，黃復興黨部人員也替江運作。但柯家聲認為，這只使得江可能在桃園略有優勢，但無法左右大局。

柯家聲表示，江啟臣的大本營在中部，但只有新科立委謝衣鳳的彰化謝家鼎力相助，但彰化卻有另一股力量即中常委、中華民國農會理事長蕭景田為他奔走，因此彰化的優勢也已不再。至於台中市，他認為，江啟臣主打世代交替，使得市長盧秀燕可能保持中立。

他說，立法院前院長王金平與郝龍斌素來交好，此次亦將暗地相助。據他了解，雲林由林文瑞掌控的水利會系統，應已知悉王金平的意向，將會以支持郝龍斌為主，彰化謝家即前立委鄭汝芬家族雖與林文瑞關係不錯，但此次應得不到水利系統的挹注。而王金平還可能影響嘉義市長黃敏惠的支持黨員，以及地緣上高雄與台南的黨員票。

他指出，他的訊息顯示，因為恢復黨籍案引起爭議的花蓮立委傅崐萁也是挺郝，傅崐萁近日曾私下與高雄市長韓國瑜互動，希望取得韓支持郝的默契，黨內的韓粉雖看不到韓國瑜公開挺郝，但傅在韓營之中仍具影響力。

柯家聲說，吳敦義由於在這次大選敗選後，遭到各方抨擊，其中即包括郝、江二人，因此這次完全沒有介入，他認為，江啟臣雖有黨內多數立委公開支持，但各個立委與選區內黨員的連結甚小。而在幾個實力派的支持下，郝龍斌雖不能說是穩操勝券，但前景看好。

不過他表示，無論誰當選，國民黨的難題都難以化解，也難以在這兩人的帶領下，展現的新的氣象，若國民黨無法振作起來，仍有可能慢慢走入歷史。