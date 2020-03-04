快訊

直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國民黨主席補選 吳敦義昔日操盤手預測贏家是他

聯合報 / 記者黃國樑／即時報導
國民黨主席補選3月7日將進行投票。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席補選3月7日將進行投票。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席補選投票在即，雖然黨內改革聲浪不斷，因此不少人看好青壯派立委江啟臣將會脫穎而出，但前黨主席吳敦義當年的主席選舉操盤手，前奇策盟執行長柯家聲預測，前副主席郝龍斌將獲得最後勝果。

柯家聲在吳敦義黨主席一役中一鳴驚人，在六人參選的激烈選戰中，各方認為吳敦義無法一輪過半，必須進入第二輪與當時的黨主席洪秀柱一決雌雄，私下為吳操盤的柯卻打包票預言吳第一輪就會過半當選，後來投票結果證明所言不虛。

他受訪表示，國民黨黨員結構與社會不同，並無所謂的中間選民，黨主席的選戰主要靠組織、派系與政治人物運作。

柯家聲認為，這次選戰左右最終結果的仍以黃復興黨員以及韓粉動向為主要關鍵，而郝龍斌無疑在這兩者之中占了上風。

他表示，據他所了解，前主席洪秀柱是挺郝的，洪在黃復興黨員近年的號召力加上郝自身的軍系家庭背景，黃復興選票將以流向郝為主。他說，目前在退將中人緣頗佳的前聯勤司令季麟連已在為郝積極奔走，黃復興選票的歸隊，是郝一大利多。

據了解，江啟臣也有一些退將在幫他運作眷村與黃復興選票，其中包括眷村聚集的桃園，黃復興黨部人員也替江運作。但柯家聲認為，這只使得江可能在桃園略有優勢，但無法左右大局。

柯家聲表示，江啟臣的大本營在中部，但只有新科立委謝衣鳳的彰化謝家鼎力相助，但彰化卻有另一股力量即中常委、中華民國農會理事長蕭景田為他奔走，因此彰化的優勢也已不再。至於台中市，他認為，江啟臣主打世代交替，使得市長盧秀燕可能保持中立。

他說，立法院前院長王金平與郝龍斌素來交好，此次亦將暗地相助。據他了解，雲林由林文瑞掌控的水利會系統，應已知悉王金平的意向，將會以支持郝龍斌為主，彰化謝家即前立委鄭汝芬家族雖與林文瑞關係不錯，但此次應得不到水利系統的挹注。而王金平還可能影響嘉義市長黃敏惠的支持黨員，以及地緣上高雄與台南的黨員票。

他指出，他的訊息顯示，因為恢復黨籍案引起爭議的花蓮立委傅崐萁也是挺郝，傅崐萁近日曾私下與高雄市長韓國瑜互動，希望取得韓支持郝的默契，黨內的韓粉雖看不到韓國瑜公開挺郝，但傅在韓營之中仍具影響力。

柯家聲說，吳敦義由於在這次大選敗選後，遭到各方抨擊，其中即包括郝、江二人，因此這次完全沒有介入，他認為，江啟臣雖有黨內多數立委公開支持，但各個立委與選區內黨員的連結甚小。而在幾個實力派的支持下，郝龍斌雖不能說是穩操勝券，但前景看好。

不過他表示，無論誰當選，國民黨的難題都難以化解，也難以在這兩人的帶領下，展現的新的氣象，若國民黨無法振作起來，仍有可能慢慢走入歷史。

黃復興黨部 江啟臣 郝龍斌

延伸閱讀

江啟臣公布形象影片：國民黨要跨出同溫層才能壯大

為何認為自己會贏？ 江啟臣：大刀闊斧改革的聲音不斷

江啟臣要求黨中央徹查黑函 「不要讓人看不起黨內民主」

江啟臣遭文宣扭曲 黨中央受理調查：別再抹黑和轉傳

相關新聞

吳斯懷國防委員會首秀 爭取延長退伍軍人水電優待

國民黨立委吳斯懷今首度在立法院外交及國防委員會登記質詢，關切退伍軍人家屬水電優惠，即將因為募兵制暫行條例今年底到期後失效...

「花蓮王」成功回國民黨懷抱？ 陰謀論竟扯到新冠病毒

「花蓮王」立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發風暴，黨內各有異見。國民黨主席補選本月７日舉行，傅案在選前處理？還是在選後交給新主席處理？挺傅派與反傅派持續角力，也引起各方關注。國民黨考紀會代理主委周守訓昨天指出，傅崐萁案一定會處理，只是時間早晚問題。

抱怨考監委推薦倉促 柯文哲：除非內定 總統府沒誠意

台灣民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開「黨政協調會議」，接著進行「考試委員」及「監察委員」的海選面試複試。柯文哲會後...

郝龍斌：若任黨主席 這三件事一定要做

國民黨2020選舉大敗，其中黨中央與立院黨團長期因橫向聯繫出問題，無法有效發揮戰力，成為黨內改革棘手的問題。國民黨主席候...

漲「黃安們」健保？ 卓榮泰：任何制度不要針對某一個人

民進黨立委林俊憲提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保...

紓困預算時力三大質疑 籲勿浮濫補助

立法院今天開始審查「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。時代力量立委王婉諭上午舉行記者會，針對預算編列最多的經濟部提出「名詞認定模糊」、「紓困補助失焦」、「方案空白重複」三大質疑，希望政府補助要更精準，例如不被疫情影響的不動產業，就不應浮濫補助。

觀光紓困僧多粥少？ 交長：子彈不夠再加碼

針對外界批評現行紓困案是僧多粥少，交通部長林佳龍上午出席立法院交通委員會，接受媒體採訪表示，這次觀光跟運輸業紓困振興計畫，除了特別預算，民航局、觀光局還有基金，「子彈不夠會再加碼」，輕重緩急以人民權益為重，全力支持做好紓困跟振興。

疫情假消息來自中國 警政署發現46案用境外IP

針對散播有關疫情謠言或不實訊息，立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則。內政部警政署刑事警...

泰要求全面隔離我方入境者？ 外交部：已澄清無此事

泰國公共衛生部部長差瓦拉日前於臉書上說，包括台灣等多國都屬於「危險傳染病疫區」，入境的人，都須強制隔離14天，沒有例外。

滯湖北台胞擬告蔡政府 徐國勇：他們不會贏

滯留湖北1000多名台灣民眾等不到包機回家，最近傳擬委律師，跨海提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們回家的權利。內政部長徐國勇表示，憲法第23條四個要件都合乎因防疫所需、導致人民所受到的自由限制，他們要告政府，「我認為他們不會贏」。

替傅崐萁解套？國民黨考紀會周五開會

立委傅崐萁恢復黨籍案引發國民黨內挺傅及反傅的對立，知情人士指出，在代理主席林榮德及考紀委代理主委周守訓的堅持下，考紀會已經正式發出開會通知，將在周五上午十點半召開考紀委員會。

郝龍斌：若任黨主席 3件事一定做

國民黨2020選舉大敗，其中黨中央與立院黨團橫向聯繫不佳，也被質疑無法有效發揮戰力。國民黨主席候選人郝龍斌提出三方平台概念，要加強黨中央、智庫與黨團之間的溝通和合作，全力監督執政黨，爭取民眾對國民黨的認同與支持。

熱門新聞

全球疫情統計／南韓再增516例確診！ 西班牙首起死亡病例、法國新增1死

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

台人入境泰國須隔離14天 我指揮中心回應了

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

獨家專訪／華人營養師：5新冠病人死在我醫院、辦公室只有我戴口罩

影／「有啥好怕？」居家檢疫婦嗆 基隆公車總站大消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。