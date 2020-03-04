國民黨中央考紀會辦賄選案 黨務人士：應地方發動

國民黨考紀會在考紀委員群組中發出通知簡訊，要在主席與常委選舉前一天開考紀會處理常委選舉賄選案。黨務人士說，考紀案審議發動權在地方黨部，常會「項莊舞劍」恐是要暗渡無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。

記者詢問幾個黨員數較多地方黨部，均表示近日未收到有常委賄選案檢舉，也未召開縣市黨部考紀會議處類似案件，對中央考紀會「越俎代庖」不以為然。

國民黨代理主席林榮德力推傅崐萁黨籍案，卻因考紀會前主委魏平政請辭觸礁，上周常會以「端正選風」為由突襲通過周守訓代理考紀會主委，仍被黨內制度派解讀就是要在林3月9日卸任前，強推傅案過關。

周守訓上任後主動表示，已有7、8件常委選舉具名賄選檢舉案，林榮德昨再呼籲考紀會應盡速開會議處，引爆黨內制度派人士質疑要「暗度陳倉」過傅崐萁案。

黨務人士指出，中央考紀會若確認黨內選舉有買票情形，應先將全案送中央選監小組取消賄選者參選資格，有具名檢舉甚至可直接移送檢調偵辦，之後考紀會再依相關判定開考紀會做出黨紀處分

黨務人士說，考紀會要對黨員考紀處分，程序也應由地方考紀會發動審議，中央考紀會才能再依地方考紀會決議建議，做後續審議，中央考紀會不是發動單位；

對周守訓稱考慮開中央考紀會議處相關常委選舉賄選案，黨務人士反問，這些案子哪一個地方黨部考紀會已開過會做出懲處決定？過去黨內選舉賄選案檢舉從未有聽過具名檢舉，若真如周所言就直接移送檢調調查，為何還要開考紀會？

黨務人士表示，對常委選舉疑似賄選案，周守訓現在應思考將全案移送選監小組、檢調或地方黨部，不是召開中央考紀會直接審議，否則以後中央考紀會可能要每天開會。