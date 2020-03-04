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清寒榮民子女出國求學 陳以信建議增加遊學補助

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
退輔會榮民眷基金會設有榮民遺眷子弟菁英補助計畫，提供款項補助就讀符合世界排外前五百大大學的清寒榮民子女出國就讀碩、博士。國民黨立委陳以信（左）上午在立法院外交及國防委員會建議，應增加清寒榮民子女出國遊學款項，藉由小額補助增加子弟出國求學的動力。圖／擷取自立法院直播畫面
退輔會榮民眷基金會設有榮民遺眷子弟菁英補助計畫，提供款項補助就讀符合世界排外前五百大大學的清寒榮民子女出國就讀碩、博士。國民黨立委陳以信（左）上午在立法院外交及國防委員會建議，應增加清寒榮民子女出國遊學款項，藉由小額補助增加子弟出國求學的動力。圖／擷取自立法院直播畫面

退輔會榮民眷基金會設有榮民遺眷子弟菁英補助計畫，提供款項補助就讀符合世界排外前五百大大學的清寒榮民子女出國就讀碩、博士。國民黨立委陳以信上午在立法院外交及國防委員會建議，應增加清寒榮民子女出國遊學款項，藉由小額補助增加子弟出國求學的動力。退輔會副主委李文忠允諾研究。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠率官員列席備詢。陳以信除關切退輔會事業單位如瓦斯公司在防疫計畫中應備妥持續經營的備案外，同時質詢榮民子女就學補助問題。

李文忠答詢表示，榮民遺眷子弟的菁英補助計畫，符合就讀世界排名前五百大學的清寒榮民子弟，出國就讀博士補助一次性50萬元，高中、大學一次性補助40萬元。

陳以信表示，基金會設有榮民遺眷子弟的菁英補助計畫，他自已有在國外求學經驗，知道在國外唸碩、博士很辛苦，需要錢，現有計畫中碩、博士一年補助50萬元是不夠用的，希望針對博士部分能增加到100萬元，分成一到兩次來領取，栽培清寒的榮民子女。

他同時建議，基金會每年提供獎學金補助超過6000名清寒榮民子女，也有菁英圓夢計畫補助清寒榮民子女出國唸碩博士，但中間少了一層，即清寒子女沒有到國外唸碩博士者、未領取獎學金者，是否能提供出國遊學的小額補助，如機票補助等，讓還沒出國唸碩博士的清寒榮民子女能先出國看一看，增加圓夢的動力。

針對博士補助是否能提高與遊學補助，李文忠允諾，他每月會主持一次工作會報，他一個月後討論完再向立委說明。

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