通知只處理選監案 藍考紀委員：周五考紀會不應過傅案

國民黨上周常會突襲通過考紀會代理主委周守訓人事案，上午考紀會在考紀委員LINE群組中正式以簡訊形式發出周五開會通知，要討論「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」。有考紀委員說，當天開會不應違背端正選風開會主旨。

不過黨內周一即傳出，周五將召開中央考紀會，記者上午約10時致電周守訓，周還否認有相關開會想法，但考紀會11時餘就發出周五上午10時30分開會通知，討論有關「黨主席補選暨中常委選舉重大選風違紀案件」。

有考紀委員表示，考紀會要召開會議，開會通知應以書面告知，開會通知還應附上完整議程，上午的會議通知並不正式。

黨內普遍解讀，代理主席林榮德強勢任命周守訓，是要在3月9日卸任前通過無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案。18日考紀會因故請假的考紀委員認為，既然目前開會通知只說要討論選務監理案，當天就不應「暗渡」處理傅案。

也有考紀委員認為，黨主席補選與中常委選舉周六就要投票，若選風真有問題，黨中央該做的是立即加強宣導，而不是到選前一天才開考紀會審議可能賄選個案，這樣的做法如何不讓人懷疑其心可議？