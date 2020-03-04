補選倒數3天 江啟臣：我會贏

國民黨主席補選倒數三天，候選人江啟臣今天接受電台專訪時說「我覺得我會贏」。他昨天公布一份抹黑的文宣，內容指他隱性台獨，更「消失」他對黃復興的政見，江要求黨中央處理、表態。黨中央表示將調查，呼籲不要再出現抹黑文宣並轉傳。

黨中央表示，對於候選人提出的檢舉內容會受理調查，也呼籲不要再出現抹黑文宣，並提醒黨員若有收到類似文宣，不要再轉傳。

江啟臣表示，這份文宣內容將他台灣優先的政見簡化為台獨優先，對於黃復興黨部的政見更呈現空白。江啟臣表示，這份文宣指他是隱性台獨，這種拿對岸分化台灣內部團結的作法，等同中共同路人的思考；對於黃復興，他表示自己從頭到尾都說，黃復興一直都是國民黨最重要的資產。

江說，改革國民黨是基層普遍的共識，也是最忠貞的黃復興黨員所關心，他在拜訪眷村的時候，有老伯伯拉著他的手說「就是要你們年輕人」，讓他感觸良多；黃復興黨員在意的是這個黨而不是人，希望國民黨好也認為國民黨應該改革。江表示，國民黨要改革必須攜手黃復興。

江啟臣表示，他不知道抹黑文宣是否是對手陣營所為，不會做沒有證據的指控，也不會像黑函文宣用隱射的方式。他說，有種站出來正面對決，但不要抹黑造謠，讓人看不起黨內民主。