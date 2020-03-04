快訊

直播／昨單日增150例新冠肺炎通報 國內暫無新確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

補選倒數3天 江啟臣：我會贏

聯合晚報 / 記者劉宛琳蔡佩芳／台北報導
參選國民黨黨主席選舉的立委江啟臣上午拿著郝龍斌和江啟臣的政見對照文件表示，內容涉及抹黑，要中央給個交待。 記者邱德祥／攝影
參選國民黨黨主席選舉的立委江啟臣上午拿著郝龍斌和江啟臣的政見對照文件表示，內容涉及抹黑，要中央給個交待。 記者邱德祥／攝影

國民黨主席補選倒數三天，候選人江啟臣今天接受電台專訪時說「我覺得我會贏」。他昨天公布一份抹黑的文宣，內容指他隱性台獨，更「消失」他對黃復興的政見，江要求黨中央處理、表態。黨中央表示將調查，呼籲不要再出現抹黑文宣並轉傳。

黨中央表示，對於候選人提出的檢舉內容會受理調查，也呼籲不要再出現抹黑文宣，並提醒黨員若有收到類似文宣，不要再轉傳。

江啟臣表示，這份文宣內容將他台灣優先的政見簡化為台獨優先，對於黃復興黨部的政見更呈現空白。江啟臣表示，這份文宣指他是隱性台獨，這種拿對岸分化台灣內部團結的作法，等同中共同路人的思考；對於黃復興，他表示自己從頭到尾都說，黃復興一直都是國民黨最重要的資產。

江說，改革國民黨是基層普遍的共識，也是最忠貞的黃復興黨員所關心，他在拜訪眷村的時候，有老伯伯拉著他的手說「就是要你們年輕人」，讓他感觸良多；黃復興黨員在意的是這個黨而不是人，希望國民黨好也認為國民黨應該改革。江表示，國民黨要改革必須攜手黃復興。

江啟臣表示，他不知道抹黑文宣是否是對手陣營所為，不會做沒有證據的指控，也不會像黑函文宣用隱射的方式。他說，有種站出來正面對決，但不要抹黑造謠，讓人看不起黨內民主。

黃復興黨部 國民黨 江啟臣 郝龍斌

相關新聞

吳斯懷國防委員會首秀 爭取延長退伍軍人水電優待

國民黨立委吳斯懷今首度在立法院外交及國防委員會登記質詢，關切退伍軍人家屬水電優惠，即將因為募兵制暫行條例今年底到期後失效...

「花蓮王」成功回國民黨懷抱？ 陰謀論竟扯到新冠病毒

「花蓮王」立委傅崐萁恢復國民黨籍案引發風暴，黨內各有異見。國民黨主席補選本月７日舉行，傅案在選前處理？還是在選後交給新主席處理？挺傅派與反傅派持續角力，也引起各方關注。國民黨考紀會代理主委周守訓昨天指出，傅崐萁案一定會處理，只是時間早晚問題。

抱怨考監委推薦倉促 柯文哲：除非內定 總統府沒誠意

台灣民眾黨主席柯文哲今天中午赴立院黨團召開「黨政協調會議」，接著進行「考試委員」及「監察委員」的海選面試複試。柯文哲會後...

郝龍斌：若任黨主席 這三件事一定要做

國民黨2020選舉大敗，其中黨中央與立院黨團長期因橫向聯繫出問題，無法有效發揮戰力，成為黨內改革棘手的問題。國民黨主席候...

漲「黃安們」健保？ 卓榮泰：任何制度不要針對某一個人

民進黨立委林俊憲提案修改「全民健康保險法」，針對一年內在台灣沒有住滿183天、無法提出收入證明及沒有繳稅紀錄者，新增健保...

紓困預算時力三大質疑 籲勿浮濫補助

立法院今天開始審查「嚴重特殊性肺炎防治及紓困振興特別預算案」。時代力量立委王婉諭上午舉行記者會，針對預算編列最多的經濟部提出「名詞認定模糊」、「紓困補助失焦」、「方案空白重複」三大質疑，希望政府補助要更精準，例如不被疫情影響的不動產業，就不應浮濫補助。

觀光紓困僧多粥少？ 交長：子彈不夠再加碼

針對外界批評現行紓困案是僧多粥少，交通部長林佳龍上午出席立法院交通委員會，接受媒體採訪表示，這次觀光跟運輸業紓困振興計畫，除了特別預算，民航局、觀光局還有基金，「子彈不夠會再加碼」，輕重緩急以人民權益為重，全力支持做好紓困跟振興。

疫情假消息來自中國 警政署發現46案用境外IP

針對散播有關疫情謠言或不實訊息，立法院已三讀通過「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」加重罰則。內政部警政署刑事警...

泰要求全面隔離我方入境者？ 外交部：已澄清無此事

泰國公共衛生部部長差瓦拉日前於臉書上說，包括台灣等多國都屬於「危險傳染病疫區」，入境的人，都須強制隔離14天，沒有例外。

滯湖北台胞擬告蔡政府 徐國勇：他們不會贏

滯留湖北1000多名台灣民眾等不到包機回家，最近傳擬委律師，跨海提告蔡英文政府違憲，限制人身自由，剝奪讓他們回家的權利。內政部長徐國勇表示，憲法第23條四個要件都合乎因防疫所需、導致人民所受到的自由限制，他們要告政府，「我認為他們不會贏」。

替傅崐萁解套？國民黨考紀會周五開會

立委傅崐萁恢復黨籍案引發國民黨內挺傅及反傅的對立，知情人士指出，在代理主席林榮德及考紀委代理主委周守訓的堅持下，考紀會已經正式發出開會通知，將在周五上午十點半召開考紀委員會。

郝龍斌：若任黨主席 3件事一定做

國民黨2020選舉大敗，其中黨中央與立院黨團橫向聯繫不佳，也被質疑無法有效發揮戰力。國民黨主席候選人郝龍斌提出三方平台概念，要加強黨中央、智庫與黨團之間的溝通和合作，全力監督執政黨，爭取民眾對國民黨的認同與支持。

熱門新聞

全球疫情統計／南韓再增516例確診！ 西班牙首起死亡病例、法國新增1死

美國防部簡報示警 新冠肺炎恐30天內全球大流行

台人入境泰國須隔離14天 我指揮中心回應了

新竹林東京北京返台不配合居家檢疫 遭重罰百萬成首例

獨家專訪／華人營養師：5新冠病人死在我醫院、辦公室只有我戴口罩

影／「有啥好怕？」居家檢疫婦嗆 基隆公車總站大消毒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。