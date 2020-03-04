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「3Q哥」陳柏惟委員會國防質詢首秀 關切榮民形象微電影沒人看

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠(右)率官員列席備詢，基進黨立委陳柏惟(左)進行委員會質詢首秀。圖/擷自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠(右)率官員列席備詢，基進黨立委陳柏惟(左)進行委員會質詢首秀。圖/擷自立法院直播畫面

台灣基進立委陳柏惟上午在立法院外交及國防委員會進行首度質詢，對於榮民榮眷基金會宣稱拍攝的形象微電影有30萬點閱率，陳柏惟說「我不相信」，並認為影片必須有更高的實際宣傳效益；退輔會副主委李文忠則表示，這個對退輔會而言很困難，但相較以前，已經很高，而且吸引許多榮民與企業家捐款給基金會。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由副主委李文忠率官員列席備詢，陳柏惟進行委員會質詢首秀。曾為電影製片的他對基金會拍攝「大愛如風」等3部榮民形象微電影提出質疑，認為宣傳效益不足。

由於基金會宣稱大愛如風有30萬點閱率，陳柏惟質疑，他從網路點閱數字來看，所謂點閱率很高，「很高在哪裡？」他根本看不到，基金會宣稱有30萬點閱，但基金會官網訪客數僅3萬餘人，如何看30萬次？而他檢視在YouTube平台上「國旗飄揚的每一天」一片，僅有531次觀看。他認為宣傳效益應該要更好。

李文忠則表示，這三部微電影放在退輔會、榮服處、基金會網站，網路點閱率說高並不高，但和以前相比，如第一部大愛如風，內部統計點閱率有超過30萬，跟以前比已經很高；在許多放映現場，他觀察有人受到感動而掉淚，過去基金會在企業捐款是零，現在則有210萬元；榮民前輩捐款，今年有近4000萬元，是以前的兩倍，在老榮民逐步凋零的情況下，按理捐款會逐步減少，但現在反而增加。

李文忠指出，今年度有多位榮民、企業家因為看了微電影，因而受到感召，捐款給榮民榮眷基金會。影片中的榮民為國家作事，回饋社會，影片的效益已慢慢發酵，反應在捐錢給基金會的數額上。

基金會官員也補充說，三部微電影也透過DVD提供各社團、榮服處播放，觀看人數很多，但這些無法實際統計點閱率。

陳柏惟則說，「我不相信啦」，網路時代放在網路上的點閱數才是真實能反應在市場上的數字，不是只有自己人看，他認為影片對一般民眾的宣傳效益仍然不足。

李文忠則回應說，這個對退輔會而言很困難。他舉例，退輔會第二部微影曾嚐試過採購中華電信流路，但點閱率非常少，目前也與高鐵談廣告播映，但一年需3000萬元經費，退輔會仍希望在有限經費下播放。過去此類型影片收視範圍多集中在榮民，退輔會希望慢慢突破，繼續努力。

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