周守訓：考紀委員若同意就會處理傅崐萁黨籍案

立委傅崑萁恢復國民黨籍案將正式對決！國民黨考紀會代理主委周守訓今天證實，周五上午將召開考紀委員會議，至於是否處理傅案，周守訓表示，一切按規定公事公事，考紀委員會是合議制，如果委員同意處理，當然可以討論傅崐萁的恢復黨籍案。

周守訓表示，考紀委員會是獨立行使職權的單位，不會因中常會或特定人士要求，做出開不開會或任何會議的決定。

周守訓表示，包括傅案在內有近30個考紀案積案，由於考紀會負責同仁休假，他還在協調可否由其他同仁代理將相關文件調出處理，這部分還要再確認。

知情人士指出，之前考紀案積案中，除了最受注目的傅案，還有傅崐萁妻子、花蓮縣長徐榛蔚違紀助選的「停權案」。

周五考紀委員會開通知只是要處理黨主席及中常委選舉的選風案件。周守訓表示，目前確實有收到具名檢舉的重大違紀案，黨主席和中常委選舉都有。

周守訓表示，中央考紀委員會開會是按規定辦理，如果是一般考紀案，要經地方考紀會先開會再送中央，但如是重大違紀案，特別是選風案件，可由中央考紀會併同選監小組處理共同執行，為了整飭選風，方法很多也都可以進行。