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就是要過傅案！ 國民黨周五上午開考紀委員會
立委傅崐萁恢復黨籍案引發國民黨內挺傅及反傅的對立，知情人士指出，在代理主席林榮德及考紀委代理主委周守訓的堅持下，考紀會已經正式發出開會通知，將在周五上午十點半召開考紀委員會。
15位考紀委員已經在今天上午收到經由line群組告知的開會通知，據考紀委員透露，開會通知上並沒有說明開會的案由。
周守訓在接受媒體訪問時表示，考紀委員會開會是要處理黨主席和中常委選舉的考紀選風案，黨內也有其他考紀案，至於傅崐萁的案如果有提議當然也會討論。
據了解，在挺傅方的強力運作下，如果周五上午有過半考紀委員出席會議，傅崐萁的恢復黨籍案一定會在周六黨主席改選前通過，一旦考紀委員會通過，只要送中常會核備，全案也就此正式完成程序。
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