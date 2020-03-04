退輔會：退役上校子女學雜費補助恢復發放不須修法

退輔會副主委李文忠上午在立法院表示，退役上校子女學雜費補助每年預算約需1億5000萬元預算，依法無法由榮民眷基金會經費支出，退輔會期正在努力這一塊，他證實退輔會已向行政院與總統府爭取，未來將回歸退輔會預算處理支應，而此案因屬行政命令，恢復發放不須經修法程序。

立法院外交及國防委員會上午審查國軍退除役官兵輔導委員會主管財團法人榮民榮眷基金會109年度預算書案，由李文忠率官員列席備詢。他在回應國民黨立委呂玉玲質詢時，證實遭到取消的退伍上校子女教育補助費，經退輔會向行政院與總統府爭取，希望能在今年5月20日新任總統就職前，能爭取恢復發放。

民進黨立委蔡適應質詢時則進一步追問，退役上校子女學雜費補助部分，原希望以榮民榮眷基金會經費支應，實務上是否可行？

李文忠答詢表示，依法並不可行，因榮民榮眷基金會創會宗旨，是在補助沒有領月退俸的清寒榮民，而退役上校領有月退俸，不能破例；再則，此案預算相對龐大，基金會不能以本金支出。退役上校子女學雜費補助每年預算約需1億5000萬元，基金會無法支撐。

蔡適應質詢說，既然如此，退役上校子女學雜費補助這塊，未來須回歸退輔會預算去處理？李文忠表示，希望最近努力這一塊，而因此案屬行政命令，不須修法。