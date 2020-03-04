綠委提案「黃安條款」修健保法 蘇煥智：一刀切有想清楚嗎？

民進黨立委林俊憲日前表示，將提案修改健保法，杜絕如藝人黃安等長期住在海外卻依然享有健保者。對此，前台南縣長蘇煥智表示，若照目前提案內容，包括美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國僑胞可能通通適用，建議是否再把條文想得更清楚。

根據林俊憲提案內容，未來1年未居住在台灣183天、無法提出收入證明以及沒繳稅紀錄者，收取全額保費，保費將從每月749元增加到最高1.2萬元。

蘇煥智臉書貼文表示，針對綠委提案的「黃安條款」，逾半年不住台灣又沒繳稅人士健保費跳16倍，每月749元變最高1.2萬，這個條文可能一刀砍下去，所有在海外的僑胞，不論有無雙重國籍，甚至留學生、台商，不管主張統、獨、維持現狀，可能會全部一律適用，「大家的本意是不是如此呢？」

蘇煥智說，若美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等僑胞通通都適用，恐非修法本意，建議把條文內容想得更清楚。