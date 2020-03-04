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慘過金融海嘯：疫情重擊，中國製造業PMI暴跌

陸官媒：疫情如照妖鏡 滯湖北台胞返台路被堵死

聯合報 / 記者蔡敏姿/即時報導
滯留武漢仍有近千名台胞，何日能返抵國門？在台家屬盼包機問題解套。圖／聯合報系資料照片
滯留武漢仍有近千名台胞，何日能返抵國門？在台家屬盼包機問題解套。圖／聯合報系資料照片

大陸官媒人民日報客戶端今（4）日評論，疫情如照妖鏡，民進黨當局以各種理由無端阻撓、拖延滯鄂台胞返台。在拒絕大陸方面提出由兩岸航空公司共同運送的建議後，近日又把東航提交的台胞運送名單，變成「註記管制」名單，禁止在湖北的台胞自行搭機返台。

評論稱，據台灣要求，台民航主管單位日前通知各航空公司，除專案包機及經允許者外，不得搭載「註記管制」名單人員返台。這可謂是全方位「堵死」台胞回家路，有滯留武漢的台胞受訪說，大陸花許多心力統計出1,000多位希望返鄉的滯留湖北台胞名單，想不到最後被民進黨當局拿來「註記管制」，「感覺像被通緝」。

評論指出，明眼人都看出來，民進黨當局聲稱「防疫優先」，其實是「政治優先」。利用一切可以利用的機會，挑動民粹，製造兩岸對立與仇恨，犧牲1,000多名在鄂台胞的利益，換取自己的政治利益。

文章稱，湖北方面連夜整理台胞及其家屬名單，為讓台胞早日回家；武漢兩例新冠肺炎台胞患者在積極治療和照料下，於2月17日治愈出院；台灣血友病少年小宇因治療所用特定針劑告罄，湖北省和荊門市台辦經多方協調，連夜輾轉1,000公里，跨越湖北、重慶、四川，在成都將小宇母子送上返台飛機。

兩岸一家親，困難面前親上親。困難之時，到底是誰在為台胞辦實事、做好事、解難事，到底是誰把人民當棋子、拿民主人權當幌子，一目了然。

評論表示，廣大台胞台企紛紛奉獻愛心、同心抗疫。據大陸全國台聯不完全統計，奮戰在湖北抗疫一線的台籍「白衣天使」超過60人；截至2月24日，台胞台企捐款捐物累計折合人民幣超過3億元；上海、江蘇、福建等地生產防疫物資的台資企業紛紛有序復工復產，助力抗擊疫情。

民進黨 疫情 新冠肺炎

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