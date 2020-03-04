15個部會首長群聚 財委召委莊瑞雄下令「趕人」

立法院財委會今少見地拉開窗戶。記者黃有容／攝影

立法院財政委員會今（4）日審查《中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案》，邀集15個部會首長「群聚備詢」，立委林德福質詢時就提出，今日財委會擠了15個部會的官員，風險很高，召委莊瑞雄也馬上決定，請基層官員到樓下會議室收看直播，9樓大禮堂也少見地把窗戶拉開。

為審查《中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案》，今日由財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席，邀集主計總處、財政部、衛福部、經濟部、交通部、勞動部、文化部、內政部、金管會、NCC、農委會、原民會、客委會和海洋委員會等15個部會首長及官員出席備詢，現場擠進逾百位部會官員。

林德福排序第二位質詢，一上台就表示，現在已經有無症狀感染的案例，若是有意外，15個部會首長都有極高風險，莊瑞雄也馬上請後排基層官員轉移地點到樓下會議室，觀看直播。沒過多久，莊瑞雄又請工作人員將場地的窗簾、窗戶都拉開「透氣」、「透光」，成為疫情間的特殊情景。