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自台入境泰國須隔離14天？ 外交部：泰方已收回公告

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
外交部發言人歐江安。報系資料照
外交部發言人歐江安。報系資料照

泰國公共衛生部部長差瓦拉3日在臉書上說，從日本、德國、南韓、中國、台灣、法國、新加坡、義大利、伊朗入境者，都須強制隔離14天，引發議論。外交部今回應，目前泰國衛生部已收回該項公告，衛生部長臉書貼文也已撤下，但目前泰國官方尚未提出正式聲明。

泰國衛生部3月3日公告，將日本、德國、南韓、中國、澳門、香港、台灣、法國、新加坡、義大利、伊朗等11個國家及地區列為疫情高風險區域，並表示來自前述地區的旅客將必須自主隔離14天。該公告公布後，因內容仍有若干疑義及規範不清之處，已引發來自各國的大量關切。

外交部表示，經洽詢泰國駐台辦事處瞭解，目前泰國衛生部已收回該項公告，衛生部長臉書貼文也已撤下，但目前泰國官方尚未提出正式聲明；此外，我駐泰代表處也同步向泰國外交部及衛生部查證，也未獲泰方進一步確認。

外交部表示，本案將持續透過管道查證；有關泰方將我國列入高風險地區一節，外交部將電示我駐泰代表處，繼續積極向泰方溝通，說明我國防疫成果，以及台灣並非疫情高風險國家的客觀事實。

我駐泰代表處也表示，泰衛生部長相關貼文已於昨晚撤銷，另泰衛生部昨日公告，引述傳染病防治法，賦予衛生相關官員權力可強制隔離的公告也一併撤下，泰衛生部將於今午例行記者會發布正式公告，相關訊息，以泰衛生部正式公告為準。

泰國 外交部

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